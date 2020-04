Eliminar las administradoras de fondos para el retiro (afores) para que el dinero de las pensiones sea manejado por un instituto público sería un riesgo que afectaría el ahorro de los trabajadores, afirmó Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Al participar en un seminario virtual sobre el sistema de afores, explicó que tanto las afores como los fondos generacionales cuentan con una gran inversión en infraestructura de tecnologías de la información y comunicación, así como en sistemas contables, financieros y con un personal preparado.

Detalló que este tipo de infraestructura y el tipo de leyes que rigen a las afores les permiten generar mejores rendimientos en el ahorro para el retiro y hacerlo de manera adecuada y transparente.

“Esas decisiones no las podemos dejar en manos de una institución que esté sujeta a restricciones presupuestarias, que no puedan invertir en infraestructura física y tecnológica, que no puedan pagar salarios a los mejores especialistas financieros para que los recursos sean invertidos de la mejor manera en situaciones adecuadas de rendimiento y de riesgo”, expuso a más de 3,000 usuarios que participaron en el seminario virtual.

Al respecto, Bernardo González Rosas, presidente la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), coincidió en que no sería viable que una afore del Estado se encargue de todo el ahorro pensionario de los mexicanos.

Recordó lo que sucedió con Bansefi —hoy Banco del Bienestar—, que estuvo a cargo de la administración de la Afore de la Gente, la cual quebró. “Fue muy desafortunada esa situación, y hay otros ejemplos del pasado que demuestran que no ha funcionado este tipo de manejos y por qué hay que tener cuidado con propuestas de eliminar las afores”.

Lo anterior lo comentaron ante diversas preguntas que enviaron usuarios sobre si sería viable eliminar a las afores, tal como propuso el diputado de Morena Edelmiro Santos, y si se podría regresar a un sistema de reparto como el que se tenía antes de las afores.

González destacó que, ante el cambio demográfico y el crecimiento de la esperanza de vida, sería insostenible regresar a un sistema de reparto. “Hoy tenemos más adultos mayores en retiro que personas jóvenes trabajando, entonces es un sistema que se vuelve inviable. ”.

Sería tentador usar recursos

Vela Dib remarcó que, en un contexto como el que está viviendo el país por el Covid-19, tener una afore única y manejada por el gobierno implicaría que los recursos se manejen bajo otro tipo de intereses que no estén relacionados con mejorar y proteger la pensión del trabajador.

“En un contexto de austeridad en el país, francamente sería poner en riesgo los recursos de los trabajadores, y al estar vinculado el regulador con una afore única del Estado inmediatamente surge un fenómeno que se denomina captura regulatoria, es decir, que las decisiones que se toman son en función de intereses de otra naturaleza que no coinciden con los del trabajador”.

