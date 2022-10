Sector fintech se prepara para la llegada de grandes jugadores

El transcurso del 2022 ha traído retos hacia al sector fintech. Un menor fondeo, la entrada de nuevos jugadores y el endurecimiento de la competencia con la banca son de los temas que más preocupan a las tecnológicas financieras, así lo indicaron los participantes de la presentación del evento Open Finance, organizado por la firma del mismo nombre.

Uno de los cambios principales que se visualizan en el sector es la entrada de Fomento Económico Mexicano (Femsa), al universo regulado como Institución Fondo de Pago Electrónico (IFPE), además de la llegada de las grandes tecnológicas o bigtech, como Amazon, Apple, Google o Facebook.

Ante el cuestionamiento sobre la llegada de Femsa, Mario Hernández, director ejecutivo de Open Finance 2020, expresó que se debe vigilar de cerca la jugada de estas empresas puesto que cuentan con “todo” para crecer por lo que podría ser un diferenciador en el sector.

“Ese quizás sea un vertical que hay que observar de cerca, como todos esos jugadores que están creando su modelo fintech, hay que ver cómo van a operar, porque tienen todo, capital, redes de distribución, clientes, capital humano, no les falta nada, tal vez esa mentalidad fintech no es fácil de internalizar, pero con ese modelo van a crecer muy rápido, hay que prestar atención a ese modelo de cerca, ver si (debe ser) más colaborativo o si no, cual será el modelo que van a adoptar”, comentó Mario Hernández.

Además, la sombra de las grandes tecnológicas o bigtech suma complejidad al panorama, ya que la entrada de estas grandes tecnológicas puede complicar la competencia y las condiciones justas de la competencia.

Respecto a la competencia desleal de las fintech que han mencionado algunas entidades bancarias, Hernández, opinó que distintas entidades pueden convivir y crear modelos que beneficien al sistema financiero, agregó que no se observa una confrontación en el sector, “No vemos una guerra entre fintech y bancos, obviamente hay regulaciones que favorecen más estas colaboraciones, otras que lo favorecen menos”, indicó.

Resaltó que las distinciones que se encuentran en la regulación, respecto a las figuras de banca y fintech son así porque el propósito de las entidades también es distinto.

“Los bancos tienen una capacidad de captar que en general para las fintech es más complicada, ciertamente la banca puede ofrecer todos los servicios que su regulación le permite pero tiene otras complicaciones por el cumplimiento, a diferencia de una fintech que puede especializarse y atender de manera más ágil un problema en un grupo de usuarios”, comentó Hernández.

En ese sentido, recientemente Mercado Pago, en colaboración con Finnovista, publicó un estudio en el cual se indicó que para el 2025, nueve de cada 10 fintech crearían y mantendrían colaboraciones con otras entidades financieras.

De acuerdo con el estudio existe una tendencia hacia la colaboración, debido a las herramientas de “finanzas abiertas”, que permiten el intercambio de datos entre instituciones financieras, también señalan que en los bancos nueve de cada 10 ya comenzaron a implementar estrategias de finanzas abiertas, relacionadas con esta herramientas.

El evento Open Finance tendrá lugar del 22 al 24 de noviembre en la CDMX. Hasta el momento se prevé la participación de más de 2,000 asistentes virtuales y presenciales, entre más de 80 ponencias, en las que participan distintos actores del sector de las fintech.

valores@eleconomista.com.mx