El consejo de administración del español Banco Santander ha convocado a junta general extraordinaria los próximos 22 o 23 de julio.

Lo anterior para buscar un aumento de capital, a través de emisión y puesta en circulación de nuevas acciones, y con ello concretar la compra de 25% del capital de su filial mexicana.

Hoy el grupo español tiene 75% de su filial azteca, pero desde abril anunció que buscará hacerse de la totalidad del Santander México, uno de sus principales mercados.

“(Estos) aumentos de capital (...), destinados a la adquisición de la totalidad de los valores representativos del capital social de Banco Santander México que no sean propiedad de Santander en una oferta de canje”, detalló el grupo en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.

Ahí se explica que también se realizará la solicitud ante los organismos de competencia, nacionales y extranjeros, para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, a través del Sistema de Interconexión Bursátil, y en las bolsas de valores extranjeras en las que coticen las acciones del banco, así como en la Bolsa Mexicana de Valores.

En abril pasado, Santander anunció su intención de adquirir todas las acciones de Banco Santander México que están listadas en el mercado bursátil (BMV y NYDE), las cuales representan aproximadamente 25% del capital social.

“Esta intención responde a la estrategia de Grupo Santander de incrementar su exposición a mercados en crecimiento y refleja la confianza de Banco Santander en México y en su filial mexicana así como en su potencial de crecimiento de largo plazo”, detalló el grupo en aquella ocasión.

Agregó: “México presenta una oportunidad de crecimiento debido a la baja penetración bancaria que el grupo desea aprovechar por lo que está dispuesto a incrementar su participación en su filial mexicana, la cual goza de una posición de liderazgo en el mercado mexicano. Esta operación no implica ningún cambio de estrategia ni de negocios para el grupo ni para Santander México”.

En aquel comunicado, detalló que la oferta será voluntaria, por lo que los accionistas minoritarios de Santander México podrán elegir si participan o no en la operación, la cual no estará sujeta a un nivel mínimo de aceptación, además de que Banco Santander no tiene intención de deslistar la acción de Santander México de la BMV ni en la Bolsa de Nueva York.

“Para aquellos que la acepten, la adquisición se hará mediante canje de acciones de Banco Santander (SAN) a una razón de 0.337 acciones de nueva emisión de Banco Santander por cada acción de Santander México y 1,685 American Depositary Shares (ADS) de Banco Santander por cada ADS de Santander México. Esto implicaría una prima de 14% teniendo en cuenta los precios de cierre de las acciones de Banco Santander y Santander México en el mercado a 11 de abril del 2019, o una prima de 22% sobre el precio medio ponderado por volumen del último mes”, puntualizó.

Santander detalló que se espera lanzar la oferta de canje en la segunda mitad del año, para liquidarla hacia finales de septiembre.

