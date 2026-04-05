Domingo de Resurrección 2026: el origen y significado de esta celebración

En México y en diversas partes del mundo, este domingo se celebra el Domingo de Resurrección, también llamado Domingo de Pascua, una de las fechas más significativas dentro del calendario cristiano en la Semana Santa.

El 5 de abril de 2026 marca el cierre de la Semana Santa, periodo que inicia con el Domingo de Ramos y conmemora los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, su muerte y, finalmente, su resurrección, una jornada que es para millones de fieles, un día de alegría, esperanza y renovación espiritual.

Después de los momentos de recogimiento y reflexión propios del Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo), el Domingo de Resurrección celebra la creencia central del cristianismo: que Jesús resucitó al tercer día tras su crucifixión, venciendo la muerte y confirmando su papel como salvador de la humanidad.

Origen vigente

La celebración de la Pascua tiene raíces antiguas en la tradición cristiana y está estrechamente vinculada a la narración bíblica de la resurrección de Jesús. Su fecha no es fija en el calendario gregoriano ya que se determina cada año como el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, lo que le da un carácter móvil entre marzo y abril.

Históricamente, la Semana Santa y la Pascua se consolidaron entre los primeros siglos del cristianismo como una forma espiritual de rememorar la historia de la pasión, muerte y triunfo de Cristo. Aunque el núcleo de la celebración es religioso, con el paso de los siglos sumó prácticas culturales que varían según las regiones y tradiciones locales.

Significado profundo

Más allá de su carácter litúrgico, el Domingo de Resurrección simboliza para los creyentes la victoria de la vida sobre la muerte y la posibilidad de renovación personal y comunitaria. Representa el cumplimiento de las promesas bíblicas de salvación y eternidad, y se celebra con misas solemnes, cantos, rezos y reuniones familiares.

En México, muchas comunidades cristianas organizan procesiones y rituales que reflejan este mensaje de triunfo y esperanza. Algunos lugares combinan estas prácticas con expresiones culturales propias, lo que genera una mezcla de devoción y tradición social que trasciende lo estrictamente religioso.

El domingo de hoy no solo marca el cierre de la Semana Santa, sino también el inicio del llamado Tiempo Pascual, un periodo litúrgico que, en algunas tradiciones cristianas, se extiende por varias semanas y rememora la presencia de Jesús resucitado entre sus discípulos antes de su ascensión.