Ya casi se cumple un año de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia para operar como sociedad financiera popular (sofipo) a Proyecto Coincidir, y encaminará su disolución y liquidación, pero hasta la fecha esta empresa todavía no cuenta con un liquidador en funciones que monetice los bienes en favor de los acreedores de dicha institución, entre los que se encuentran alrededor de 400 personas que le confiaron sus ahorros. Fuentes conocedoras del proceso expusieron a este medio que, a pesar de que el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sofipos (Prosofipo) ha nombrado a dos liquidadores, éstos no han querido aceptar el cargo, debido a la complejidad de la situación financiera de esta empresa que operaba como sofipo.

“Los dos liquidadores que se han designado han expresado que no les interesa (ser liquidador) porque para empezar no hay manera de recuperar bienes de manera inmediata, hay que hacer mucho trabajo y posiblemente la empresa está en terribles condiciones”, detalló una fuente conocedora del proceso, quien pidió no mencionar su nombre.

Cuando la CNBV decretó la revocación de Proyecto Coincidir para operar como sofipo, el 17 de diciembre del 2018, esta autoridad ordenó a Prosofipo nombrar al liquidador en un lapso de 60 días posterior a esa fecha.

En ese periodo, Prosofipo nombró como liquidador a Enrique Estrella Quintero; sin embargo, poco después éste indicó que no asumiría dicho cargo y el mismo fondo nombró a Alfonso Ascencio Triujeque para tomar el cargo.

Ascencio Triujeque tampoco aceptó ser el liquidador aunque en el Registro Público de Comercio aparece con dicho cargo. Según la fuente, aunque Ascencio Triujeque no haya aceptado el cargo, éste puede aparecer como liquidador en documentos oficiales hasta que el Prosofipo nombre a otro liquidador.

“Legalmente él (Ascencio Triujeque) sigue como liquidador, porque la ley contempla esta circunstancia; mientras no entre en funciones el nuevo liquidador, éste continúa”, comentó la fuente.

Debido a esto, alrededor de 400 personas que tenían ahorros superiores a 1 millón de pesos no tienen la certeza de la liquidación de bienes de esta empresa y, por ende, desconocen si van a recuperar algo más allá del seguro de depósito, que les pagó hasta 25,000 Udis, es decir, alrededor de 156,000 pesos.

La revocación de Proyecto Coincidir manejada por Carlos Obregón llegó en diciembre del 2018, debido a incumplimientos a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, principalmente por incumplir con los niveles de capitalización requeridos.

En este proceso, parte de los 2,000 ahorradores de la sofipo que contaban hasta con 1.2 millones de pesos en la entidad pudo tener de vuelta su dinero, debido a que Banco Afirme compró parte de la cartera de la sofipo y se tuvieron los recursos para liquidarlos.

Sin embargo, en dicho proceso no entraron aquellos que tenían recursos por más de 1.2 millones de pesos, que son alrededor de 400 personas, muchas de ellas de la tercera edad que confiaron todo su patrimonio a esta entidad por los altos rendimientos que otorgaba.

Vence plazo

Según la fuente, debido a que todavía no hay un liquidador en funciones para esta empresa, se ha pedido a la CNBV que designe a uno; sin embargo, esta autoridad ha dicho que debido a que Proyecto Coincidir ya no es una entidad supervisada por la comisión, ya no tiene injerencia en el asunto.

No obstante, comentó la fuente, esto puede ser con el fin de ganar tiempo, pues en diciembre próximo vence el plazo para que los ahorradores presenten una demanda de reclamación patrimonial contra la CNBV por su actuar en este caso de la sofipo, la cual estaba ligada al empresario Francisco Javier Conejo Cejudo.

[email protected]