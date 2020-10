Ante los rebrotes de casos por Covid-19 en distintos países del mundo, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) externó su preocupación de que en México más que un rebrote haya una prolongación de la enfermedad, lo cual no sólo preocupa al sector asegurador, sino que existe una inquietud general.

“Estamos bastante preocupados porque la enfermedad se está prolongando, esto quiere decir que más personas están haciendo uso de sus pólizas, afortunadamente quienes la tienen. Hay una preocupación general, porque el cuerpo médico está bastante cansado. No ha habido tregua con respecto a la enfermedad y al número de contagios, entonces efectivamente sabemos, y lo han dicho los distintos hospitales privados y no privados, que el cuerpo médico y todo el apoyo, está cansado, que es normal pensarlo, pues es una actividad muy dura y no baja el número de contagios”, explicó Edgar Karam, vicepresidente de la AMIS.

En videoconferencia de prensa, Karam mencionó que como industria se mantienen atentos a todos los eventos.

“Como sector nosotros lo que sí estamos haciendo es cuidar absolutamente todos los procesos, no dejar de atender a nuestros asegurados, tanto en gastos médicos como en vida, como debe de ser. Ellos confían en nosotros y nosotros por supuesto que vamos a responder hasta el último centavo con quienes han tenido la confianza de estar asegurados con nosotros”, aseveró.

El vicepresidente de la AMIS resaltó el tema de la letalidad y la relevancia, pues ésta ha cobrado importancia debido a que, en general todas las personas que tienen una póliza de gastos médicos o que tienen algún servicio de salud de medicina preventiva, tienen una tasa de letalidad bastante menor a la población en general.

“En términos de letalidad, un dato muy importante que semana tras semana decimos: la población asegurada es de 5% y de la población en general es de casi 11% del registro que tenemos a nivel público”, enfatizó Edgar Karam.

Por otra parte, Recerado Arias, director general de la AMIS, especificó que dentro del reporte que presentan semanalmente, el Covid-19 se mantiene como el séptimo evento más costoso para el país de la historia.

“En esta semana ya llegamos a 466 millones de dólares, sigue siendo el séptimo evento más costoso para la historia de México, subimos de 447 millones a 466 en una semana; o sea, casi 20 millones de dólares”, dijo.

Esperan reglas claras tras extinción de fideicomisos

Luego de que miércoles la Cámara de Senadores aprobara en lo general y en lo particular la extinción de los 109 fideicomisos y fondos públicos, incluido el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la AMIS lamentó la decisión pero espera que ahora existan reglas claras.

“Esperemos que ahora ya en la forma en la que vamos a operar haya reglas claras, que se escriban estas reglas en estas condiciones y que haya mecanismos muy claros y muy transparentes para el manejo de los recursos, cuando tiene que llevarse a cabo un ejercicio multianual”, agregó Recaredo Arias.

