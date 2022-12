Nuevo León ocupa el quinto lugar nacional en reclamaciones de usuarios a los bancos: Condusef

Monterrey, NL. Las entidades federativas donde los bancos tuvieron las mayores reclamaciones en el mes de octubre fueron: Ciudad de México (20%), Estado de México (14%), Jalisco (8%), Puebla (4%) y Nuevo León (4%), de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“En octubre de 2022, la CDMX presentó el mayor número de reclamaciones, según el índice de reclamaciones de la Condusef, con un total de 20% de participación y un total de 18,118 reclamaciones, quedando en segundo lugar el Edomex con 12,728, es decir, el 14% del total”.

En el caso de Nuevo León, ocupó el quinto lugar, con 3,293 reclamaciones y un 4% de participación.

De acuerdo con el índice de reclamación Condusef por cada 100,000 contratos, la institución con mayor número de reclamaciones fue Scotiabank con 54, seguido de Banorte con 39, HSBC con 33, Citibanamex con 31 y Santander con 26.

Por otra parte, los productos con mayores reclamaciones, fueron: la tarjeta de crédito tuvo 23,833 reclamaciones en todo el país, lo que representó el 26%; la tarjeta de débito 22,318 reclamaciones (25%); las cuentas de ahorro 8,247 quejas (8%); las cuentas de nómina 6,785 (7%), y las cuentas de cheques 6,327 con el (7%).

Las principales causas de reclamación son los consumos no reconocidos (20%), las transferencias electrónicas no reconocidas (16%), cargos no reconocidos en la cuenta (8%), pago o depósito no aplicado total o parcialmente al producto o servicio (5%) y disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, cliente y/o socio (4%).

Las instituciones que más resuelven a favor del usuario son: BBVA con 44%; BanCoppel (37%), Santander (37%), HSBC (37%).