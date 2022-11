Quejas contra banca móvil crecen 40%

Este año, de enero a septiembre, las reclamaciones de los usuarios de la banca móvil en el uso de este servicio financiero suman 6,202 quejas ante la Condusef, cantidad que representa 40.9% más que las registradas por este órgano de supervisión de entidades financieras en el 2021.

Las personas que usan la banca móvil se han quejado ante la Condusef principalmente por transferencias electrónicas no reconocidas, inconformidad que concentra 52.8% del total de reclamaciones al ubicarse en 3,276 controversias y además reporta un incremento de 37.4%, según datos del procesador estadístico de la Condusef.

Además de las transferencias de dinero no reconocidas, otras de las quejas recurrentes son: envío y/o retiro de dinero móvil no reconocido, la cual reporta un crecimiento de 14.5%; le sigue inconformidad por la aceptación de promoción efectivo inmediato no reconocida, la cuál ha crecido 113.4% al pasar de 640 a 1,366 reclamaciones.

yuridia.torres@eleconomista.mx