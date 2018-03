Aunque las sucursales tradicionales siguen como el principal punto de contacto de los clientes con su banco, las aplicaciones móviles han comenzado a despegar.

De acuerdo con el estudio Brújula Digital 2016 realizado por Citibanamex, ese año hubo 20.2 millones de individuos bancarizados y de estos 18 millones usan Internet.

El número de bancarizados es por primera vez mayor al de los no bancarizados y logra en los últimos 10 años un máximo de 51% de individuos, lo que significa un incremento de 16% comparado con el año anterior , indica el documento.

De los 18 millones de bancarizados que usan Internet, apenas 17% usó la banca en línea, esto representó 15% menos que en el 2015 y en promedio usaron el servicio siete veces al mes. De ese total, 18% ya usó apps bancarias, esto es 38% más que en el 2015, y en promedio se usaron 12 veces al mes.

El 2016 fue el primer año en que las aplicaciones se usan con mayor frecuencia que el servicio de banca por Internet. Las aplicaciones bancarias destacaron por su rapidez, la comodidad de usarlas desde el teléfono celular o la tableta, la seguridad y la facilidad de uso , refiere el documento.

De acuerdo con Brújula Digital 2016, 91% de quienes usaron apps bancarias lo hicieron para consulta de saldos y movimientos; 39% para transferencias; 16% para pago de servicios y 12% para pago de tarjetas de crédito.

Entre quienes no la usaron, argumentaron que no conocen las aplicaciones; no les dan confianza y no las necesitan. No obstante, una parte aseguró que las utilizará en los próximos meses. Hay un potencial de crecimiento de 60% en el futuro próximo .

El que más gente empiece a usar apps bancarias responde a la expectativa que tienen los clientes de acceder con más facilidad a servicios financieros, además que el celular se ha convertido en el principal canal de acceso a Internet.

El mismo documento refiere que 56% de bancarizados internautas opina que en el futuro ya nadie llevará efectivo. Con llevar el celular será suficiente para pagar .

Aun así, revela el estudio, 89% de los bancarizados que usan Internet, tienen como principal contacto con los bancos a través de sucursal; lo mismo que con los cajeros automáticos.

eduardo.juarez@eleconomista.mx