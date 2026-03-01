Estado cumple y entrega en tiempo y forma la Cuenta Pública 2025 al Congreso

La administración Estatal consolida disciplina y orden en el manejo de los recursos públicos.

En línea con la visión de responsabilidad y buen Gobierno del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin), presentó ante el Congreso del Estado la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, cumpliendo puntualmente con el plazo legal establecido el 28 de febrero. La entrega refleja el compromiso con el cambio que se vive y se siente, manteniendo finanzas sanas y una administración eficiente.

El documento integra el detalle del ejercicio del gasto, cumplimiento de metas, destino de los recursos y estado que guardan las finanzas estatales, lo que permitirá al Poder Legislativo y a los órganos fiscalizadores realizar el análisis correspondiente conforme a la normatividad vigente. La titular de la dependencia, Ariana García Vidal, destacó que este resultado es producto de una gestión ordenada y sin límites en materia de control interno, seguimiento presupuestal y evaluación del desempeño.

Con esta acción, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la transparencia, la disciplina financiera y la correcta aplicación de los recursos públicos, fortaleciendo la estabilidad hacendaria en beneficio de las y los potosinos.