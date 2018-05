En los últimos 15 días, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros (Condusef) ha atendido 410 llamadas de asesoría relacionadas con las fallas en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).



Desde el pasado 27 de abril se han registrado retrasos en las transferencias electrónicas por este canal, como consecuencia de “incidencias” en los sistemas que proveen particulares a algunos bancos.



Los principales reclamos han sido retrasos en las transferencias, o que de plano no se concretan.



Lo que ha recomendado la propia Condusef, ante esta situación, es que el usuario afectado guarde todos los comprobantes de pago para realizar las aclaraciones correspondientes en caso de que el banco cobre comisiones por retrasos, aunque ha aclarado también que esto no debería ocurrir, pues no es culpa del cliente.



De acuerdo con Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, en todo abril se presentaron ante la comisión 191 quejas por transferencias no aplicadas, de las cuales 69 fueron para Bancomer, 40 para Banamex, 28 Banorte, 13 Santander y 16 Scotia, aunque no todas estas tienen relación con los problemas recientes del SPEI, pues estos empezaron a finales de ese mes.

CASO BANAMEX

Respecto a las fallas que este domingo presentó el sistema de Citibanamex y que provocó que los clientes no pudieran realizar operaciones con productos de débito como retiros, pagos y transferencias, el presidente de la Condusef informó que hasta el mediodía de este lunes se presentaron 18 llamadas.



De igual forma, por la mañana del lunes, hubo ligeras fallas en la aplicación de BBVA Bancomer, por lo que, de acuerdo con Condusef, se atendieron 15 llamadas.



Respecto al problema del domingo con Citibanamex, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que la intermitencia se debió a un problema de hardware, y que fue independiente a lo relacionado con el SPEI.



La CNBV precisó que la regulación contempla que las instituciones deberán contar con planes de continuidad del negocio para enfrentar situaciones como la presentada por este banco.



“Dichos planes contemplan acciones y procedimientos para contener los efectos de contingencias operativas y restablecer la operación, mismos que se pusieron en marcha y los sistemas ya operan con normalidad”, puntualizó.



eduardo.juarez@eleconomista.mx