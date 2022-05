Cerca de 40 bienes inmuebles ubicados en España podrán ser utilizados dentro del concurso mercantil de Ficrea para pagar parte de la deuda que esta firma tiene con cerca de 4,900 acreedores, muchos de ellos ahorradores que confiaron sus recursos en esta empresa y que presuntamente, según las acusaciones, su dueño Rafael Olvera Amezcua trianguló para beneficio personal.

Estos 42 bienes inmuebles forman parte del convenio que Olvera Amezcua pactó en Miami, Florida, con la sindicatura del concurso mercantil de Ficrea, con el fin de detener un juicio civil en su contra, pero que posteriormente, fue el inicio de la revisión a su estatus migratorio, lo que derivó en su deportación a México.

Si bien el convenio pactado se aprobó el 5 de septiembre del 2019, estos bienes inmuebles no habían podido trasladarse a la masa concursal debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no había levantado el aseguramiento de los mismos, por lo que no podían ser monetizados en beneficio de la masa concursal.

"Se regulariza el procedimiento, para el efecto de precisar que los bienes inmuebles ubicados en el territorio de España a los que se hace alusión en el auto de veintidós de abril del dos mil veintidós, quedan a disposición y bajo administración del síndico", se puede leer en una resolución de la juez del concurso mercantil Virginia Gutiérrez Cisneros y que el ministerio público no se opuso dar cumplimiento.

De acuerdo con fuentes enteradas del proceso, la mayoría de estos 42 bienes inmuebles son departamentos ubicados en Madrid, España; sin embargo, los datos a detalle todavía no pueden ser revelados por los procesos que existen dentro del concurso mercantil.

Desde el 2015 a la fecha, el concurso mercantil de Ficrea ha pagado poco más de 1,400 millones de pesos provenientes de la venta de activos de esta empresa, es decir, más de 20% del total de la deuda reconocida.

Si bien en un inicio se indicó que el desfalco de la empresa ascendía a cerca de 2,700 millones de pesos, la deuda reconocida en el concurso mercantil asciende a más de 6,000 millones de pesos, esto porque sus bienes y activos que se recuperaron se integraron al proceso mercantil.

Dentro del concurso mercantil de Ficrea se han realizado ocho pagos a los acreedores y el último fue en enero del 2021. La mayor parte de los acreedores son las personas que confiaron sus ahorros en esta firma, pero también se tienen obligaciones con extrabajadores y autoridades tributarias.

El convenio que Olvera Amezcua pactó con la sindicatura fue la entrega de 80 inmuebles y nueve vehículos en los Estados Unidos, así como 42 inmuebles en España. Al primer bimestre del 2022, 74 inmuebles en territorio estadounidense habían sido vendidos, mismos que dejaron una cantidad de más de 36 millones de dólares.

kg