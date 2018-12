A partir de enero, el Banco de México (Banxico) pondrá en operación un comparador de los costos de créditos que ofrecen las diferentes instituciones financieras, con lo que se busca dar al usuario información más completa antes de que contrate algún producto de este tipo.

Hoy, el Banxico tiene a disposición de la población distintas herramientas con información de los diferentes tipos de créditos como son los Reportes de Indicadores Básicos de productos (como automotriz, pymes, vivienda, nómina, personales y tarjetas); además de herramientas de análisis dinámico de créditos, entre otros. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por su parte, cuenta también con simuladores en su sitio de Internet.

En su informe anual de cumplimiento de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, el Banxico precisa que las herramientas que existen facilitan la comparación de precios y condiciones de otorgamiento de créditos a nivel institución, lo que es relevante principalmente para los intermediarios. No obstante, señala que los usuarios finales, además de estos datos, requieren indicadores del costo a nivel de cada producto que se ofrezca en el mercado.

El Banxico añade que en muchos países existen servicios privados y públicos que proveen información para que el cliente compare y elija productos financieros. Sin embargo, indica, en el caso de México estos presentan ciertas limitaciones, pues en algunos casos las bases de datos utilizadas no incluyen todos los productos o no se encuentran actualizadas, y en otros las comparaciones no son confiables o son complejas e incomprensibles.

En este sentido, el banco central menciona que ha trabajado en el diseño e implementación de un comparador de precios que contenga información completa de todos los proveedores regulados y de todos los productos de crédito ofrecidos a las personas físicas.

Detalla que para la instrumentación de este comparador, ha sido necesario hacer, en coordinación con la Condusef, un nuevo requerimiento de información a las instituciones reguladas, el cual contiene datos de las características, costos (tasas de interés, CAT y comisiones) y requisitos de acceso para los siguientes tipos de crédito: tarjetas, hipotecarios, automotrices, personales y de nómina.

Los intermediarios están obligados a reportar cualquier cambio en las condiciones de oferta de sus productos, de modo que la base esté permanentemente actualizada.

“Lo anterior permitirá proporcionar a los usuarios información oportuna (...) que facilite la comparación con base en su perfil (ejemplo: edad, ingreso) y necesidades (monto y plazo requerido, nivel de aforo, etcétera)”, puntualiza.

El Banxico destaca que, de esta forma, a partir de enero del 2019, los usuarios estarán en posición de utilizar este comparador para tarjetas de crédito y adicionalmente se irán incorporando otros tipos de crédito a esta herramientas en el transcurso del primer semestre del mismo año.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, de 31% de la población que tenía un crédito, 70% no comparó antes de contratarlo: “Los problemas de falta de información que enfrentan los usuarios de servicios financieros pueden ser graves, porque usualmente se trata de servicios con múltiples características o dimensiones, con calidades y precios diversos”.

El Banxico señala en el informe, que, en paralelo al funcionamiento del comparador, optó por poner la base de datos que lo alimenta a disposición de empresas privadas que ofrecen servicios de comparación, a través de un mecanismo denominado interfaz de programación de aplicaciones (API, por su sigla en inglés).