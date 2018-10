Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, informó que mientras su gobierno transforma al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi) en el Banco del Bienestar, se apoyará en instituciones bancarias nacionales para dispersar los recursos de los programas sociales para adultos mayores, discapacitados y becas para jóvenes.

De gira por Coahuila, donde se reunió con el gobernador priista, Miguel Riquelme, y luego encabezó una concentración en la plaza principal de Torreón, López Obrador dijo que actualmente el Bansefi no cuenta con las suficientes sucursales para dispersar los programas sociales que ofrecerá su gobierno.

Obrador reiteró que mediante la tarjeta del bienestar, que será personalizada, cada beneficiario podrá retirar —sin intermediarios— el apoyo que dará su gobierno para jóvenes que se capaciten en el trabajo, becas para estudiantes y pensiones para adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

Destacó que, debido a que Bansefi no cuenta actualmente con la cobertura en todas las poblaciones, su gobierno se apoyará en Banorte y Banco Azteca.

“Bansefi no tiene todavía la infraestructura que se requiere, no cubre todo el país. Eso no quiere decir que así se va a quedar, Bansefi se va a fortalecer y va a tener sucursales en todas las cabeceras municipales del país; va a tener alrededor de 2,500 sucursales en todo México, pero nos va a llevar tiempo consolidar ese proyecto. Mientras tanto, vamos a apoyarnos para la entrega de los apoyos, para dispersar los recursos que se van a entregar a adultos mayores, discapacitados, las becas, nos vamos a apoyar en bancos mexicanos, como Banorte, como Azteca y otros más”, aseveró.

El presidente electo descartó un posible conflicto de interés de parte de Esteban Moctezuma Barragán, próximo secretario de Educación Pública, quien en su momento laboró para el grupo empresarial del que forma parte Banco Azteca.

“Esteban Moctezuma en el caso de que existe esa situación de conflicto de intereses va a Educación, esto tiene que ver más que nada con Hacienda, es la instancia que resuelve este asunto”, comentó.

Finalmente, Obrador dijo que se está cuidando el tema del cobro de comisiones por parte de los bancos. “Desde luego se está cuidando, de que cueste menos la dispersión, todo esto se va a mostrar, el porqué se está tomando esta decisión”, aseveró.