La baja en la perspectiva (de Estable a Negativa) que el pasado viernes realizó Moody’s a los cuatro bancos más grandes que operan en el país (BBVA Bancomer, Banorte, Santander y Citibanamex) no cambia en nada la condición del sector, y está en una posición favorable para seguir con el apoyo al crecimiento del país, afirmó Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Entrevistado en el marco del primer Congreso Quiera, destacó que la banca cuenta con números muy sólidos, incluidos los cuatro bancos a los que se les movió la perspectiva a la baja.

“Los bancos que sufrieron esto, que son cuatro, tienen una situación financiera muy sólida, no responde en lo mas mínimo a esa condición, sino, y así lo aclaran las calificadoras, a la situación que tiene Pemex. Entonces nosotros vemos un sector bancario muy sólido, con altos índices de capitalización, de liquidez, de calidad en su cartera, de reservas para los créditos. Entonces, no vemos absolutamente ningún cambio en la condición de la banca”, dijo.

El banquero detalló que este tipo de movimientos que realizan las calificadoras están basados en un análisis de largo plazo.

“Es decir, si las condiciones no mejoran, si todo lo que se está viendo a futuro se mantiene, se puede cambiar la calificación, pero eso le permite a todos los actores que están involucrados tomar medidas para que eso no suceda, y eso es de lo que se trata: de ver los detalles y analizar qué cambios se pueden llevar a cabo para que la calificación no se modifique”, expuso.

No se detendrá el crédito

En este sentido, Luis Niño aseguró que la banca seguirá otorgando financiamientos, como consecuencia de los buenos números que presenta el sector.

“¿Qué es lo que motiva a un banco a otorgar crédito? Su deseo de crecimiento. ¿En qué se sustenta el crecimiento? En el fortalecimiento de su capital, en sus índices de liquidez, esos están muy sólidos y no han cambiado; entonces, la banca seguirá creciendo y prestando. Al contrario, va a haber mayor posibilidad de atender a la clientela de la banca”, destacó.

Valioso resultado por aranceles

Por otra parte, el presidente de la ABM consideró que el resultado de la negociación del equipo que fue por parte de México en el tema de los aranceles con Estados Unidos, fue muy valioso.

“Primero, porque fortalecer el intercambio de ideas y de planteamientos entre Estados Unidos y México evita que a partir de hoy hubiera aranceles; que hubiera tenido un efecto muy negativo para los dos lados de la frontera, y nos permite avanzar al siguiente paso, que es la ratificación en los tres congresos del T-MEC, y por ello el avance que se tuvo en esa negociación y los compromisos que se adquirieron son muy importantes para la relación bilateral y sobre todo para la relación trilateral comercial entre Canadá, Estados Unidos y México”, señaló.

Nuevos bancos digitales no la tendrán fácil

Respecto a la posible llegada de nuevos bancos digitales a México, el presidente de la ABM mencionó que más competencia es muy favorable, pero que vendrán a un mercado con marcas muy sólidas de bancos que, en algunos casos, tienen más de 100 años establecidos en el país: “Entonces, no es tan fácil”.

