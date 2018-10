Después de un periodo de prueba de seis meses, BBVA dio una nueva vuelta de tuerca a su estrategia en Estados Unidos y abrió su plataforma digital de servicios bancarios para que terceros puedan operar desde la misma. Con esta iniciativa, empresas estadounidenses podrán ofrecer productos financieros, como si fueran propios, bajo el paraguas del banco vasco.

La filial del banco en Estados Unidos lanzó el proyecto BBVA Open Platform, con el que permite acceder a un catálogo de productos y servicios para que terceros puedan desarrollar negocios sin necesidad de entrar en el sector puramente bancario. En concreto, en esta plataforma, la entidad presidida por Francisco González puso a disposición de las empresas que lo requieran sus API (interfaz de programación de aplicaciones). Estas API son espacios digitales donde una compañía no bancaria puede desarrollar nuevas aplicaciones a partir de los datos, la tecnología y los servicios de un tercero (en este caso, BBVA).

Por ejemplo, una empresa no financiera interesada en innovar puede integrar pagos y otros servicios bancarios en su aplicación usando la tecnología de BBVA, que actúa como base. La plataforma puesta a disposición por el banco permite, por el momento, acceder a negocios como la emisión de tarjetas, la apertura de cuentas y depósitos, los pagos electrónicos o la verificación de la identidad vía móvil.

“BBVA Open Platform otorga a estos terceros el acceso a los servicios una vez que se han pasado estrictos controles de seguridad y cumplimiento”, señalan fuentes de la entidad, que añaden que durante el periodo de prueba ya se integraron decenas de empresas, entre las que se cuentan Simple y Digit. Esta última compañía, por ejemplo, ha desarrollado una aplicación con la que, de forma automática, cada día se transfieren pequeñas cantidades a una cuenta de ahorro personal.

Un banco de pruebas

Además del acceso a las API, el plan de apertura de la firma española a la innovación de terceros incluye la puesta a disposición de un banco de pruebas (sandbox) en el que las empresas interesadas en lanzar nuevos productos o servicios podrán desarrollar sus novedades en un entorno controlado y solventar posibles errores antes de un lanzamiento definitivo al público en general.

Es la primera vez que un banco abre su plataforma a terceros en Estados Unidos y la primera filial de BBVA que adopta esta medida. Fuentes de la entidad señalan que no será la única ocasión, ya que el objetivo de sus responsables es que tanto en España como en Europa en su conjunto el banco ponga a disposición de terceros sus API abiertas. En el entorno de la zona euro, las plataformas abiertas están reguladas por la directiva PSD2, que entró en vigor en enero del 2018 a nivel comunitario, pero que todavía no se ha traspuesto a la legislación española y, por lo tanto, no es aún de obligado cumplimiento.

BBVA lleva años probando la apertura de algunas de sus soluciones no bancarias a través de API abiertas. Después de esta fase experimental, la entidad se decidió y dio el paso de abrir sus tripas y ofrecer su núcleo financiero a terceros.