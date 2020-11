—Desde su perspectiva y su amplia experiencia en la gestión de sistemas PayPal en mercados emergentes, ¿cuáles son los principales retos que prevé para el continuo desarrollo global de los pagos digitales a corto y medio plazo?

—Claramente, la pandemia ha sido un punto de inflexión y ha cambiado fundamentalmente la forma en que pensamos sobre el futuro. Ha afectado todo, desde la forma en que trabajamos, interactuamos y compramos. Ha cambiado la forma en que operan las empresas en todos los sectores: salud, fitness, comercio minorista, y PayPal está en el centro de esta transformación. Los comerciantes y consumidores utilizan cada vez más nuestros servicios para migrar hacia una forma de vida digital.

Vemos que los pagos digitales se han convertido en una necesidad tanto para los comerciantes como para los consumidores de todo el mundo. Al respecto, veo dos desafíos: el primero es la facilidad de acceso al crédito para los comerciantes. Los consumidores exigen experiencias digitales y, para poder ofrecerlas, los comerciantes deben invertir. Las pequeñas empresas y comercios no tienen acceso a las formas tradicionales de crédito. En Brasil y México, PayPal se ha asociado con las principales plataformas de préstamos digitales para ofrecer crédito accesible a estas unidades. El segundo, se trata de crear un ecosistema de pagos digitales sostenible. Esto solo será posible mediante la colaboración de toda la industria y el gobierno. Las empresas brindan a los consumidores la opción de decidir cómo quieren pagar y, por lo tanto, garantizar que lo digital se convierta en una forma de vida y un caso de uso diario. Un aspecto interesante es por ejemplo nuestra asociación con los mercados de toda la región, como con la plataforma Mercado Libre en Brasil y México.

Uno de los mayores beneficios de las asociaciones estratégicas es que podemos, por ejemplo, explorar oportunidades en un mercado desconocido a través de socios locales. También nos beneficiamos del intercambio de mejores prácticas que sin duda ayudarán a mejorar nuestra ventaja competitiva. Un buen ejemplo son las alianzas con instituciones financieras como Banamex y Banorte, que nos han permitido atender las necesidades tanto de consumidores como de comerciantes.

—¿Está de acuerdo en que los sistemas de pagos digitales contribuyen a la democratización de los servicios financieros en el sentido de que aumentan el acceso a los servicios?

—Sí, por supuesto. Con nuestra estrategia de ofrecer soluciones y brindar un mayor acceso a quienes actualmente se encuentran desatendidos financieramente, PayPal refuerza su compromiso de promover la inclusión financiera en América Latina. A través de nuestras alianzas con instituciones financieras, contribuimos al acceso. Por ejemplo, recientemente nos asociamos con Nu Bank, un banco digital en México que ayudó a abrir nuevas oportunidades de pago para los consumidores. Las remesas también son una parte importante de nuestro ecosistema. A través de Xoom, un servicio de PayPal, las personas pueden enviar dinero de una manera conveniente y segura de un país a otro. En términos de inclusión financiera, nuestra visión es democratizar los servicios financieros. Queremos que todos puedan participar en la economía global y creemos firmemente que la inclusión financiera es la clave.

—¿Considera que a nivel mundial los sistemas de pago se están acercando a una “sociedad sin efectivo”?

—La pandemia ha acelerado un cambio de comportamiento por parte del consumidor como de los comercios; ha sido una adaptación a nuevas circunstancias como nunca la habíamos visto antes. Los consumidores ya no quieren manejar efectivo u otras formas de pago que requieran un contacto físico al momento de pagar. Por lo tanto, estamos invirtiendo significativamente para acelerar nuestra presencia en todas las formas de transacciones no monetarias. El efectivo definitivamente no desaparecerá, pero su prevalencia comenzará a reducirse lentamente.

—La seguridad y protección de los datos personales es siempre un problema cuando se utilizan pagos digitales. ¿Cómo aborda PayPal estas preocupaciones?

La seguridad es una prioridad máxima para nosotros, ya que estamos manejando el primer sistema operativo digital para el comercio. Estamos comprometidos a realizar continuamente inversiones significativas en seguridad para proteger nuestro ecosistema completo: consumidores, comerciantes y empleados. PayPal procesó en 2019 pagos en Terminales Punto de Venta (TPV) por 712,000 millones de dólares. En este año estamos operando más de 33.8 millones de transacciones por día y pagos de 22,577 dólares por segundo, lo que nos ayuda a conocer los patrones de gasto, el comportamiento, la ubicación y más sobre nuestros clientes. Estos datos se utilizan para verificar sus identidades de forma implícita, por lo que no es necesario que se identifiquen explícitamente cada vez que realicen una transacción, lo que brinda a los usuarios la promesa de seguridad junto con la reducción de valiosos segundos del tiempo de compra. Los datos cierran el círculo entre la velocidad y la seguridad: en una transacción de dos segundos, PayPal realiza cientos o incluso miles de verificaciones de pago.

PayPal supervisa constantemente la actividad sospechosa de las cuentas para impedir transacciones fraudulentas, cuentas comprometidas, actividad ilegal y violaciones a nuestra Política de Uso Aceptable (AUP).

En el contexto de su estrategia de presencia en mercados emergentes, ¿cómo considera la perspectiva de negocio en México?

Hemos aumentado nuestra presencia en los últimos años en muchos mercados emergentes como China, Brasil, India y México. Estas economías albergan a un gran número de pequeñas y medianas empresas que buscan digitalizarse y aprovechar la oportunidad transfronteriza para lo que PayPal es un socio estratégico para ellas. México es uno de nuestros mercados de más rápido crecimiento y nuestra posición como empresa global es proporcionar herramientas y recursos a los comerciantes y consumidores para mantener la economía en movimiento. Hemos visto una adopción digital significativa en este mercado, lo digital ha cambiado, de ser un servicio poco usual a ser uno esencial y muy extendido. Con la gran cantidad de comerciantes pequeños y medianos y su necesidad de acceso al crédito, nos hemos asociado con Konfio para brindar un programa de crédito más ágil para estas empresas.

Como hacemos en todos los mercados, continuaremos brindando productos y soluciones personalizados para satisfacer las necesidades de comerciantes y consumidores.

Definitivamente vemos la presencia de PayPal en México como una gran oportunidad de largo plazo para contribuir al desarrollo del sistema de pagos mexicano, a la inclusión financiera y a impulsar asociaciones estratégicas.

* El autor es socio consultor de MAAT Asesores S.C. y en el IMEF, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos.