Las herramientas tecnológicas no son comunes en el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), debido a que por su amplia presencia en comunidades rurales, los servicios que ofrecen son en su mayoría de forma presencial; sin embargo, la emergencia sanitaria del coronavirus ha obligado a varias de estas entidades a migrar parte de sus operaciones a digital.

En este contexto, Caja Popular Atemajac está por lanzar el servicio del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), con el fin de poder ofrecer a sus socios la posibilidad de realizar operaciones desde una computadora o un telefóno celular, indicó el gerente general de esta socap, César Arnulfo Zepeda Prado.

“Con la pandemia, tuvimos que tomar decisiones aceleradas, por ejemplo, para el tema de medios de pago. Ya tenemos nuestro acreditamiento para dar el servicio de SPEI y estamos haciendo las pruebas para nuestra plataforma y ofrecer el servicio ya sea vía celular o en nuestra página, para atender las necesidades de mucha gente”, detalló el directivo en entrevista.

En la actualidad, esta socap cuenta con cerca de 100,000 socios, mismos que podrán acceder a este tipo de servicios; sin embargo, Zepeda Prado indicó que el reto no es menor, pues la gente que atiende por lo regular no está acostumbrada a realizar operaciones de forma no presencial.

“En las cooperativas atendemos a mucha gente de edad avanzada, que difícilmente entienden el tema tecnológico, pero ahí vamos, la gente en las primeras pruebas lo ha aceptado”, dijo el directivo de la socap y añadió que este proyecto será anunciado en las próximas semanas.

Son pocas las cooperativas en México que ofrecen el servicio del SPEI pues en el sector hubo un temor luego del ciberataque, en el 2018, que sufrió Caja Popular las Huastecas relacionado con esta herramienta operada por el Banco de México.

Socios apoyados

Zepeda Prado detalló que como parte de la primera fase de apoyos que ofreció esta cooperativa a sus socios en el marco de la pandemia, cerca de 3,600 personas fueron apoyadas en temas de prórrogas de pagos de sus créditos, mismas que representan 18% del total de la cartera de esta entidad.

“En el caso de Caja Atemajac fueron cerca de 3,600 socios, pues la caja otorgó prórrogas generalizadas de seis mese. Esos 3,600 socios representan cerca de 18% del total de la cartera”, detalló.

De acuerdo con Zepeda Prado, los meses de mayo y abril pasados fue donde la socap vio mayores afectaciones en temas de ahorro y colocación; sin embargo, acotó, a partir de junio comenzó a notarse una recuperación en estos dos rubros.

“La gente fue muy cauta para solicitar créditos, los que tenían crédito fueron y adelantaron sus pagos y otros, los que tenían pensado tomar un crédito, nos dijeron que se esperaban, disminuyó la colocación, pero se recuperó a partir de junio”, acotó el directivo y añadió que esto ayudó a que la morosidad se mantuviera estable pues hasta la fecha dicho indicador es de 4.6 por ciento