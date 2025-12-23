Trump voló con Epstein 8 veces en la década de 1990, según correo de fiscal

El presidente Donald Trump voló en el jet privado del delincuente sexual Jeffrey Epstein "muchas más veces de lo que se había informado antes", según un correo electrónico de un fiscal de Nueva York, que forma parte de una nueva serie de documentos sobre Epstein que fueron publicados el martes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el correo, con fecha del 7 de enero de 2020, el fiscal no identificado de Nueva York escribió que los registros de vuelo mostraban que Trump había volado en el jet privado de Epstein ocho veces durante la década ⁠de 1990, más veces de lo que los investigadores tenían conocimiento en aquel momento.

En una publicación en redes sociales de 2024, Trump dijo que "nunca estuvo en el avión de Epstein, ni en su "estúpida" isla". No había ninguna acusación en el correo electrónico del fiscal de que Trump haya cometido algún delito.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el correo electrónico.

En un ⁠vuelo, los únicos tres pasajeros eran Epstein, Trump y una mujer de 20 años cuyo nombre fue tachado. "En otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que podrían ser testigos en un caso Maxwell", dice el documento.

El Departamento de Justicia publicó un comunicado en X donde señaló que "algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para ser claros: las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado contra el presidente Trump".

"Sin embargo, debido a nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia publica estos documentos con las protecciones legalmente requeridas para las víctimas de Epstein".

El material más reciente sobre Epstein, que contiene unas 30,000 páginas, se libera unos días después de que el Gobierno publicó una gran cantidad de archivos en un intento de cumplir con una nueva ley que obliga a la divulgación sobre este asunto políticamente delicado.

En otro correo electrónico, una persona no identificada escribió en 2021 que recientemente había estado revisando los datos que el Gobierno obtuvo del teléfono celular del exasesor de Trump Steve Bannon y encontró una "imagen de Trump y Ghislaine Maxwell". El Gobierno tapó partes del mensaje en que se indicaba ⁠quién lo envió y quién lo recibió.

Otro archivo en el comunicado del Gobierno incluía una foto granulada de Trump sentado junto a Maxwell, que coincide con una imagen de los dos en un ⁠desfile de moda de Nueva York en 2000.

Las publicaciones del viernes y el sábado contenían muchas supresiones, lo que enojó a algunos republicanos y no logró desactivar un escándalo que amenaza al partido antes de las elecciones de medio término de 2026.

El lunes, Trump restó importancia a los archivos de Epstein. En declaraciones a periodistas, afirmó que el material "solo se utilizó para desviar la atención del tremendo éxito" de él y sus compañeros republicanos.

La nueva ley de transparencia, aprobada por abrumadora mayoría por el Congreso el mes pasado, ordenó la divulgación de todos los archivos de Epstein, a pesar de los esfuerzos de Trump durante meses para mantenerlos sellados.