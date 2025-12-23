LG presentará nueva tecnología de movilidad con inteligencia afectiva

LG Electronics (LG) presentará en el CES 2026 un espacio inmersivo sobre lo que para esta compañía sería la movilidad del futuro a través de la Inteligencia Afectiva.

La exhibición invitará a los visitantes a vivir de primera mano cómo la inteligencia artificial puede transformar en el futuro cercano las áreas del conductor, del copiloto y de los asientos traseros, redefiniendo todo el habitáculo como un entorno más intuitivo, humano y pensado para hacer cada trayecto más cómodo y placentero.

Esta tecnología fue reconocida con el CES 2026 Best of Innovation Award en la categoría de In-Vehicle Entertainment, convirtiéndose en la primera vez que LG Vehicle Solution Company obtiene el máximo galardón en esta categoría.

El sistema integra tecnología capacidades avanzadas de detección dentro del vehículo y una IA integrada en el propio dispositivo, todo bajo una arquitectura integral de vehículo definido por IA.

La muestra presenta tres soluciones de experiencia: Mobility Display Solution, Automotive Vision Solution y la In-Vehicle Entertainment Solution, que por ejemplo, brinda recomendaciones de contenido personalizadas, acceso a medios basados en la memoria del usuario y traducción en tiempo real.

En la zona de Mobility Display Solution, los visitantes pueden descubrir cómo la IA presenta de forma intuitiva la información esencial a través de un parabrisas equipado con OLED transparente. Por ejemplo, al acercarse a un semáforo, el sistema muestra sobre la señal el tiempo restante de espera, ofreciendo únicamente la información más relevante en ese momento.

En modo de conducción autónoma, la IA analiza el entorno y genera escenas visuales acordes al contexto: en caminos rodeados de árboles, pétalos de flor de cerezo parecen flotar sobre la pantalla, mientras que un túnel monótono se transforma en un bosque encantado, creando una experiencia inmersiva cercana a la realidad virtual.

La Automotive Vision Solution es una solución avanzada de detección dentro del vehículo impulsada por el Automotive Vision System de LG, diseñada para reforzar la seguridad y, al mismo tiempo, habilitar interacciones empáticas, conscientes del contexto, así como la entrega de contenido personalizado. El sistema monitorea en tiempo real los movimientos del conductor, la dirección de la mirada, el nivel de atención, el color de la ropa y los gestos, lo que le permite comprender el estado de los ocupantes y responder de forma adecuada.

Gracias al seguimiento ocular y al control por gestos, la plataforma amplía el abanico de información basada en los intereses del usuario, mientras que los gráficos anamórficos en pantalla elevan la sensación de inmersión y realismo. Por ejemplo, en modo de conducción autónoma, si el pasajero del asiento delantero fija la mirada en un anuncio colocado en un edificio, el reconocimiento de la mirada puede activar información relacionada en la pantalla del pasajero, facilitando el descubrimiento de productos y la compra de manera fluida y natural.

La In-Vehicle Entertainment Solution ofrece entretenimiento personalizado y comunicación interactiva.

Al reconocer el paisaje que rodea al vehículo, la IA puede mostrar en la pantalla del parabrisas fotografías vinculadas a recuerdos del pasado asociados con ese lugar. Los pasajeros incluso pueden compartir esos momentos en tiempo real mediante videollamadas con familiares.

Durante trayectos largos, la IA recomienda contenido alineado con los gustos de cada persona, transformando los kilómetros recorridos en experiencias memorables. En otro escenario, si el personal de un restaurante se comunica mediante lenguaje de señas, la IA interpreta los gestos y los convierte en texto en pantalla, facilitando una comunicación fluida y bidireccional.

“Estamos dando vida a nuestra visión de la movilidad del futuro al integrar IA en todas nuestras soluciones, muchas de ellas, como la detección dentro del habitáculo, ya se encuentran en producción con fabricantes automotrices globales”, señaló Eun Seok-hyun, presidente de LG Vehicle Solution Company.

“Al acelerar la llegada de estas innovaciones al mercado, buscamos ser pioneros en la era de los vehículos impulsados por inteligencia artificial en los próximos años”.

(Con información de Nicolás Lucas).