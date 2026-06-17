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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 17 de junio del 2026.

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Redacción El Economista

Sillas voladoras

En la Secretaría de Gobernación se instaló el plan para blindar a menores huérfanos por feminicidio, encomienda prioritaria de Palacio Nacional. Operado por Rocío García (Sistema para el desarrollo Integral de la Familia (DIF)), Arturo Medina (Secretaría de Gobernación) y Fabiola Salas (Procuraduría de la Niñez), el proyecto operará en tres pistas: el DIF ya diseña el Registro Nacional ligado a fiscalías; la Secretaría de las Mujeres actualiza el protocolo con perspectiva de género, y Derechos Humanos amarra la entrega de becas y apoyos sociales inmediatos.

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