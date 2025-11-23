Buscar
Violencia obstétrica: Mujeres enfrentan regaños y presión para tomar decisiones

En México se observa que 3 de cada 10 mujeres que han tenido un parto, han enfrentado violencia obstétrica. Los gritos y regaños son la principal agresión que denuncian.

main image

Violencia obstétrica: Mujeres enfrentan regaños y presión para tomar decisiones 1/2Gráfico: El Economista

Ana Karen García

La violencia obstétrica se ha convertido en un problema de salud pública que afecta a miles de mujeres en México, especialmente durante el embarazo, parto y posparto. Este tipo de violencia comprende desde prácticas deshumanizadas, trato degradante o negligente, hasta intervenciones médicas innecesarias o realizadas sin consentimiento informado.

De acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), 3 de cada 10 mujeres en México han enfrentado algún tipo de agresión durante sus procesos de parto.

image

Violencia obstétrica: Mujeres enfrentan regaños y presión para tomar decisiones 2/2Gráfico: El Economista

Entre los principales tipos de violencia registrados están los gritos y regaños; la presión para que acepten dispositivos o procedimientos anticonceptivos o simplemente la desatención cuando preguntaban por su salud o la de sus hijos.

Incluso algunas mujeres han enfrentado que las obligaran a permanecer en posiciones dolorosas o que les dijeran cosas ofensivas, humillantes o denigrantes.

Ana Karen García

Licenciada en Economía y Especialista en el Género en la Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha complementado su formación con estudios en Periodismo Incluyente y de Derechos Humanos en la International Women’s Media Foundation. Actualmente es coconductora del podcast Futuro 2050 de El Economista, donde se exploran temáticas sobre tecnología, ciencia y sociedad.

