La violencia obstétrica se ha convertido en un problema de salud pública que afecta a miles de mujeres en México, especialmente durante el embarazo, parto y posparto. Este tipo de violencia comprende desde prácticas deshumanizadas, trato degradante o negligente, hasta intervenciones médicas innecesarias o realizadas sin consentimiento informado.

De acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), 3 de cada 10 mujeres en México han enfrentado algún tipo de agresión durante sus procesos de parto.

Violencia obstétrica: Mujeres enfrentan regaños y presión para tomar decisiones 2/2Gráfico: El Economista

Entre los principales tipos de violencia registrados están los gritos y regaños; la presión para que acepten dispositivos o procedimientos anticonceptivos o simplemente la desatención cuando preguntaban por su salud o la de sus hijos.

Incluso algunas mujeres han enfrentado que las obligaran a permanecer en posiciones dolorosas o que les dijeran cosas ofensivas, humillantes o denigrantes.