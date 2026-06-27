Dieciseisavos Mundial 2026: calendario completo, cruces y horarios

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y quedaron definidos los 16 cruces de los dieciseisavos de final, ronda que se disputará del 28 de junio al 3 de julio en sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

La jornada sabatina terminó de completar el cuadro de eliminación directa con la victoria de Argentina por 3-1 sobre Jordania y el empate 3-3 entre Austria y Argelia. Con esos resultados, la Albiceleste avanzó como líder e invicta del Grupo J, mientras que Austria aseguró el segundo puesto y será el rival de España en la siguiente ronda.

Lionel Messi volvió a marcar con un gol de tiro libre tras ingresar de cambio en el segundo tiempo, mientras Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez completaron la victoria del vigente campeón del mundo, que ahora enfrentará a la sorprendente selección de Cabo Verde en busca de un boleto a los octavos de final.Calendario de los dieciseisavos de final (hora del centro de México)

Calendario de los dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

13:00 horas | Sudáfrica vs. Canadá | Estadio Los Ángeles

Lunes 29 de junio

11:00 horas | Brasil vs. Japón | Estadio Houston

14:30 horas | Alemania vs. Paraguay | Estadio Boston

19:00 horas | Países Bajos vs. Marruecos | Estadio Monterrey

Martes 30 de junio

11:00 horas | Costa de Marfil vs. Noruega | Estadio Dallas

15:00 horas | Francia vs. Suecia | Estadio Nueva York–Nueva Jersey

19:00 horas | México vs. Ecuador | Estadio Ciudad de México

Miércoles 1 de julio

10:00 horas | Inglaterra vs. República Democrática del Congo | Estadio Atlanta

14:00 horas | Bélgica vs. Senegal | Estadio Seattle

18:00 horas | Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | Estadio Bahía de San Francisco

Jueves 2 de julio

13:00 horas | España vs. Austria | Estadio Los Ángeles

17:00 horas | Portugal vs. Croacia | Estadio Toronto

21:00 horas | Suiza vs. Argelia | BC Place, Vancouver

Viernes 3 de julio

12:00 horas | Australia vs. Egipto | Estadio Dallas

16:00 horas | Argentina vs. Cabo Verde | Estadio Miami

19:30 horas | Colombia vs. Ghana | Estadio Kansas City

Con los cruces definidos, el Mundial 2026 entra en su fase de eliminación directa, donde cualquier error puede marcar el final del camino y los 32 clasificados buscarán mantenerse en la carrera por el título.