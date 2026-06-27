Sudáfrica vs. Canadá: horario y dónde ver el partido que abre los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La fase de eliminación directa de la Copa Mundial 2026 comienza este domingo 28 de junio con un único encuentro en el calendario: Sudáfrica vs. Canadá, un duelo que marcará el arranque de los dieciseisavos de final y en el que ambas selecciones buscarán seguir haciendo historia.

El partido se disputará en el Estadio Los Ángeles a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse en exclusiva a través de ViX. El vencedor avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador de la serie entre Países Bajos y Marruecos.

¿A qué hora y dónde ver Sudáfrica vs. Canadá?

Partido: Sudáfrica vs. Canadá

Fecha: Domingo 28 de junio

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Los Ángeles

Transmisión: ViX

Sudáfrica quiere prolongar el sueño

Los Bafana Bafana llegan con la motivación de haber alcanzado por primera vez la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo. Tras caer en su debut frente a México, el equipo dirigido por el belga Hugo Broos reaccionó con un empate ante República Checa y una valiosa victoria sobre Corea del Sur que le permitió avanzar como segundo de grupo.

Aunque el técnico de 74 años reconoció que la clasificación ya representa un logro histórico para su selección, dejó claro que el objetivo ahora es seguir compitiendo.

"Ya podemos decir que el Mundial es un éxito para nosotros. Pero eso no significa que estemos satisfechos. Una vez que estás aquí, quieres más", afirmó Broos en conferencia de prensa.

El entrenador también destacó la evolución de su equipo durante el torneo y aseguró que la experiencia adquirida en el debut frente a México fortaleció la confianza del plantel de cara a esta nueva etapa.

Canadá busca aprovechar el regreso de Alphonso Davies

Canadá también afronta un momento histórico. Después de conseguir su primera victoria y su primera clasificación a una fase eliminatoria de un Mundial, la selección norteamericana disputará el primer partido de eliminación directa de su historia.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch terminó segundo de su grupo tras empatar con Bosnia y Herzegovina, golear a Catar y caer frente a Suiza. Ahora espera contar por primera vez en el torneo con su capitán Alphonso Davies, ausente durante la fase de grupos por una lesión muscular.

El técnico estadounidense consideró que el regreso del lateral del Bayern Múnich puede cambiar el potencial del equipo y convertirse en un factor determinante. Mientras tanto, el delantero Jonathan David intentará mantener el nivel que mostró en la fase de grupos, donde firmó un triplete ante Catar.

Aunque Canadá es una de las tres selecciones anfitrionas del Mundial, será la única que disputará esta ronda lejos de casa, ya que el encuentro se celebrará en California y no en territorio canadiense.

Boleto a octavos en juego

El duelo promete enfrentar dos selecciones que han superado las expectativas durante el torneo. Sudáfrica llega con una defensa sólida y un crecimiento constante tras el revés inicial, mientras que Canadá confía en el regreso de su máxima figura para seguir avanzando en un Mundial que disputa como anfitrión.

Con el pase a los octavos de final en juego, ambos equipos buscarán escribir un nuevo capítulo en su historia y convertirse en el primer clasificado de la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

Con información de agencias