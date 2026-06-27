Austria empata 3-3 ante Argelia en el descuento y enfrentará a España en dieciseisavos del Mundial

Con un gol en el minuto 90+6 de Sasa Kalajdzic, Austria firmó este sábado un empate 3-3 ante Argelia en Kansas City que clasifica a ambos seleccionados a los dieciseisavos de final del Mundial, en los que la escuadra europea enfrentará a España.

El gol de Kalajdzic rescató a Austria de la eliminación ante Argelia, que se había avanzado con un tanto de su capitán Riyad Mahrez en el 90+3'.

Austria se quedó así con el segundo lugar del Grupo J con 4 puntos, por detrás de Argentina (9), que ganó 3-1 el sábado a Jordania, que no puntuó.

Argelia también sumó 4 puntos y avanzó como una de las mejores terceras, provocando la eliminación de Irán.

La escuadra norteafricana enfrentará a Suiza el 2 de julio, misma jornada en que Austria chocará con España en Los Ángeles.

El enfrentamiento entre austriacos y argelinos estaba rodeado de suspicacias desde antes del pitido inicial, ya que ambos sabían que el perdedor quedaba eliminado mientras que un empate los clasificaba a ambos.

Los europeos se adelantaron en dos ocasiones en el marcador, con goles de Marko Arnautovic y Marcel Sabitzer en los minutos 28 y 55.

Al borde de la eliminación, Argelia respondió con tantos del lateral Rafik Belghali en el 45 y del capitán Riyad Mahrez en el 60.

Tras la segunda pausa de hidratación, el ritmo de juego decayó completamente y ninguno de los equipos asumió ningún riesgo, provocando abucheos entre los más de 65.000 espectadores.

Pero cuando ya hacía minutos que muchos espectadores enfilaban la salida, Argelia sorprendió a la acomodada Austria con el segundo tanto de Mahrez que dejaba fuera del torneo al equipo europeo.

A la desesperada, Austria envió a todos sus jugadores al área rival y Kalajdzic, que hacía un minuto que había ingresado, convirtió el gol de la salvación con un cabezazo en el corazón del área argelina.

Alineaciones:

Austria: Alexander Schlager - Stefan Posch, David Alaba (Kevin Danso, 62), Philipp Lienhart, Philipp Mwene (Sasa Kalajdzic, 90+5)- Marcel Sabitzer, Xaver Schlager (Florian Grillitsch, 46), Nicolas Seiwald, Romano Schmid (Paul Wanner, 46), Konrad Laimer - Marko Arnautovic (Michael Gregoritsch, 46). DT: Ralf Rangnick.

Argelia: Oussama Benbot - Jaouen Hadjam (Rayan Ait-Nouri, 77), Aïssa Mandi, Rafik Belghali (Samir Chergui, 71), Ramy Bensebain - Nabil Bentaleb, Houssem Aouar (Fares Ghedjemis, 90+4), Fares Chaibi, Ibrahim Maza - Amine Gouiri (Zineddine Belaid, 77)y Riyad Mahrez. DT: Vladimir Petkovic.