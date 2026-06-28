Messi se convierte en el primer jugador en marcar en siete partidos consecutivos en Mundiales

Lionel Messi se convirtió el sábado en el primer jugador en marcar en siete partidos consecutivos de un Mundial al anotar un gol para Argentina contra Jordania el sábado en Dallas, superando así a Just Fontaine y Jairzinho.

Messi, que había entrado como suplente, marcó de tiro libre desde 25 metros en el minuto 80, poniendo el 3-1 en el marcador.

La racha goleadora de Messi comenzó en la victoria de Argentina 2-1 sobre Australia en el Mundial de Qatar 2022. También marcó contra Países Bajos y Croacia, antes de anotar dos goles en una épica final contra Francia que terminó con Argentina levantando el trofeo.

El capitán argentino continuó su racha goleadora tras marcar un triplete contra Argelia y otros dos goles contra Austria en el segundo partido de Argentina.

Su tanto contra Jordania elevó su cuenta de goles en Mundiales a 19, ampliando así su récord histórico.

Fontaine marcó en seis partidos consecutivos con Francia en 1958, y Jairzinho hizo lo propio con Brasil en 1970.