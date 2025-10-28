Ven disparidad en gasto educativo

“La educación no es una prioridad en el gasto público” del Estado porque aunque se proyecta destinar al sector un presupuesto por 1.2 billones de pesos en 2026, el monto equivale apenas a la mitad de lo que establece la ley, consigna un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Los recursos que se destinarán en 2026 equivalen a 12.2% del presupuesto federal total y a 4% del PIB nacional, una proporción por debajo del promedio que destinan los países de la OCDE (5%). Esta cifra se encuentra lejos del umbral de 8% del PIB que debe destinar el Estado para garantizar el acceso a este derecho según la Ley General de Educación" .

Con respecto a la educación básica —preescolar, primaria y secundaria— precisa que para el próximo año se destinará el mayor presupuesto desde 2015: 766,000 mdp, monto que representa un incremento real de 7.3% en comparación con 2025, impulsado principalmente por el aumento de becas.

Así como que en 2026 se destinarán más recursos a becas que a la educación superior, toda vez que “el presupuesto para este nivel será de 181,000 mdp, equivalente a 0.6% del PIB, con una reducción real de 4% respecto a 2025. Así, la educación superior alcanzará el nivel más bajo desde 2000.

El presupuesto para becas en todos los niveles ascenderá a 201,000 mdp, es decir, 10% más que el monto asignado a educación superior’’.

Para atender los retos y lograr la optimización de recursos, el IMCO propone, entre otras medidas, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementen mecanismos de evaluación y transparencia para medir el impacto de las becas en la permanencia y aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles educativos.