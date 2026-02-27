Universidad Iberoamericana asume responsabilidad tras colapso de gradas en foto de graduación

La Universidad Iberoamericana asumió la responsabilidad institucional luego del colapso de una estructura de gradas instalada para tomar una fotografía de graduación en su campus Santa Fe, en la Ciudad de México, que dejó 23 estudiantes con lesiones leves.

En un comunicado, la casa de estudios precisó que la plataforma formaba parte de un servicio proporcionado por un proveedor externo; sin embargo, al tratarse de una actividad realizada dentro de sus instalaciones, afirmó que responderá plenamente por lo ocurrido.

La institución garantizó la cobertura integral de la atención médica necesaria y anunció que brindará acompañamiento psicológico a quienes lo requieran.

¿Qué ocurrió durante la sesión fotográfica?

El incidente se registró en la explanada del plantel ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando alumnos se acomodaban en distintos niveles de un templete para la tradicional fotografía de egreso.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, la parte superior de la estructura cedió repentinamente, lo que provocó la caída en cadena de varios estudiantes. En el lugar se encontraban alrededor de 150 personas al momento del accidente.

Reporte oficial de lesionados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que 23 jóvenes presentaron golpes, torceduras y cortaduras menores. Seis de ellos fueron trasladados a hospitales para valoración médica, aunque no se reportan heridos de gravedad.

Posteriormente, la universidad detalló que 33 personas fueron valoradas por servicios médicos: 28 atendidas en el campus y cinco enviadas a centros hospitalarios como medida preventiva. Ninguna presenta lesiones que comprometan la vida.

La titular de la dependencia capitalina, Myriam Vilma Urzúa Venegas, señaló que el templete no contaba con la resistencia necesaria para soportar el peso de los estudiantes y colapsó hacia la parte posterior.

Investigación y revisión interna

La Universidad Iberoamericana informó que inició una revisión exhaustiva para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades en coordinación con las autoridades correspondientes.

Asimismo, el equipo directivo sostuvo una sesión de diálogo con integrantes de la comunidad universitaria presentes en el lugar, donde reiteró su compromiso de acompañamiento cercano y seguimiento puntual hasta la recuperación total de las personas afectadas.

El incidente generó preocupación dentro de la comunidad estudiantil al tratarse de una actividad organizada en el propio campus, por lo que se espera que las investigaciones determinen las condiciones en que fue instalada la estructura y eviten que un hecho similar vuelva a repetirse.