EU designa a Irán como Estado que practica "detenciones arbitrarias"

Estados Unidos designó el viernes a Irán como un Estado que practica "detenciones arbitrarias", la primera medida de este tipo en el marco de una nueva lista negra que podría eventualmente derivar en restricciones de viaje.

"El régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Irán, medidas que podrían poner fin a esta designación y a acciones asociadas", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio en un comunicado.

El anuncio llega en momentos en que Estados Unidos amenaza con una acción militar contra Teherán.

Más temprano el gobierno estadounidense recomendó al personal no esencial de su embajada que abandone Israel, en medio de amenazas de ataque estadounidense a Irán que hacen temer un estallido de violencia regional.

El anuncio se hizo al día siguiente de una tercera ronda de negociaciones bajo mediación omaní entre Irán y Estados Unidos, considerada un último intento para evitar una guerra.

Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales, negado repetidamente por Irán.

El 19 de febrero el presidente estadounidense Donald Trump dio un ultimátum de "10 a 15 días" para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza.

Por ahora, Washington ha llevado a cabo el mayor despliegue militar en décadas en la región que incluye dos portaaviones. Uno de ellos es el USS Gerald Ford, el más grande del mundo, que zarpó de Creta el jueves y debe llegar a la costa israelí.