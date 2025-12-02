Ibero destaca el liderazgo académico y creativo de su comunidad estudiantil

La Universidad Iberoamericana llevó a cabo el 24 de noviembre de 2025 una ceremonia para reconocer a estudiantes que obtuvieron premios en concursos nacionales e internacionales durante 2024 y 2025.

El evento, organizado por la Coordinación de Proyectos y Concursos Estudiantiles, destacó el desempeño académico y creativo del alumnado en diversas disciplinas.

El vicerrector de la Ibero, Alejandro Anaya Muñoz, celebró el compromiso y la excelencia mostrada por los galardonados. Subrayó que el espíritu del “magis” —la búsqueda constante de ir más allá— caracteriza a la comunidad universitaria.

“Hoy nos reunimos para celebrar el talento y reconocer el esfuerzo, la disciplina y la pasión por aprender, por desarrollar más competencias de parte de nuestras y nuestros estudiantes. En la Ibero, con una fuerte tradición humanista, crítica y comprometida con la justicia social, creemos que la formación integral, sustentada en el conocimiento, en la reflexión y de manera particular en la experiencia, es una fuerza que transforma”, afirmó.

Las y los estudiantes fueron reconocidos por obtener los tres primeros lugares en certámenes nacionales e internacionales en áreas como ciencias, arte, negocios, ingenierías, actuaría, mercadotecnia, diseño, ciencias sociales y comunicación.

La diversidad de disciplinas que destacó la institución refleja la solidez del modelo educativo orientado a la interdisciplinariedad, el pensamiento crítico y la creatividad con sentido social.

Uno de los equipos destacados fue el de Relaciones Internacionales, que participó en The Negotiation Challenge realizado en Sudáfrica. La Ibero alcanzó el sexto lugar mundial, superando a universidades como Yale y Columbia. El equipo estuvo integrado por Samuel Becker, María Cázares González y Hania Carrillo Monroy.

En el ámbito nacional, estudiantes de Diseño industrial obtuvieron el segundo lugar en un concurso de diseño, con la participación de María José Méndez Hernández y Valeria Mata Abud, guiadas por la maestra Ale Cordero. En la categoría individual, Daniela Velázquez Suárez, de Diseño Textil, también obtuvo un segundo lugar nacional.

Durante la ceremonia, la alumna premiada Paulina Moreno Rosales destacó la dimensión colectiva del reconocimiento.

“Más que una celebración individual, es un recordatorio colectivo de lo que somos capaces de construir cuando la juventud ocupa los espacios que le corresponden. Vivimos en una sociedad marcada por la velocidad y muchas veces por una sensación constante de incertidumbre. Todo ocurre tan rápido que a veces sentimos que no hay tiempo ni para procesar lo que estamos viviendo”, aseguró Moreno Rosales.

El evento concluyó con un mensaje de la directora general de Vinculación Universitaria, Mónica Maccise Duayhe, quien agradeció el compromiso del estudiantado y el acompañamiento de docentes.

“El liderazgo que han demostrado hoy los estudiantes es distinto, porque no busca alimentar el ego, sino fortalecer la convivencia. En la Ibero se nos enseña que los logros no son solo personales, sino que deben generar beneficios para la comunidad y orientarse al servicio, especialmente hacia quienes se encuentran en situación de mayor desventaja”, afirmó.

La universidad reiteró que estos reconocimientos reflejan el propósito de impulsar a su comunidad a participar en experiencias formativas más allá del aula y contribuir al entorno con proyectos de impacto social.