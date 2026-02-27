Juez de EU ordena a Greenpeace pagar 345 millones de dólares por protestas contra oleoducto

Un juez de Dakota del Norte, Estados Unidos, confirmó el viernes una condena que obliga a Greenpeace a pagar 345 millones de dólares por daños y perjuicios al operador de un oleoducto contra el que protestó la oenegé, según una copia de la sentencia consultada por la AFP.

Esta decisión supone un duro golpe para la organización medioambiental, que denunciaba la intención de la empresa Energy Transfer de "hacerla callar" llevándola a la ruina.

El conglomerado energético acusó a Greenpeace de orquestar actos de violencia y difamación durante la controvertida construcción del oleoducto Dakota Access hace casi una década.

Un jurado se puso de su lado el año pasado y condenó a pagar más de 660 millones de dólares en daños y perjuicios a tres entidades de Greenpeace, basándose en cargos que incluían allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad.

Esa suma récord fue reducida casi a la mitad por el juez James Gion, de Dakota del Norte, quien consideró que algunos daños se habían contado dos veces. Greenpeace rechaza categóricamente las acusaciones y denuncia el proceso como abusivo.