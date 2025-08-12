Supervisa el gobernador Rocha construcción de la Secundaria de Valle Alto

El avance va de acuerdo a lo programado y en febrero abrirá sus puertas para que asistan sus alumnos

Culiacán, Sinaloa, a 12 de agosto de 2025.- El gobernador Rubén Rocha Moya realizó un recorrido de supervisión por la obra en proceso de la Escuela Secundaria Técnica No. 101 de Valle Alto, la cual registra un avance de acuerdo al contrato, y será para febrero cuando se concluya y los alumnos puedan cambiarse a este nuevo plantel, pues actualmente reciben sus clases en la Biblioteca "Gilberto Owen".

Acompañado por el presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil; por el secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio; y por el director del ISIFE, Hugo Echave Meneses, el mandatario estatal fue recibido por el encargado del proyecto, el ingeniero Sergio Castro Angulo, quien le dio los pormenores del avance de esta obra, donde se invierten 65 millones 805 mil 339 peso, y que fue una de las primeras obras con las que se puso en marcha el Plan Sinaloa de Reactivación Económica a principios del año.

“Aquí estamos haciendo una secundaria, que es amplia, es grande porque este sector es muy populoso. Vamos a tener en esta escuela 18 aulas, vamos a tener talleres, laboratorios, biblioteca, zonas deportivas, canchita de futbol con pasto sintético, y esta gran techumbre”, dijo el mandatario justamente al referirse a la monumental techumbre que ya está totalmente terminada y que sirve de separación entre los dos edificios de aulas.

Destacó que este modelo de construcción se está replicando en la colonia Alturas del Sur, donde ya se construye una escuela similar, aunque un poco más chica, esto debido a la matrícula de alumnos que recibirá, pero que contará con los mismos anexos de talleres, biblioteca y laboratorios.

“En febrero ya la vamos a inaugurar, vamos a traer a los chavos para que se metan aquí, y el ISIFE trabajará con la cancha y las áreas deportivas, pero ya los muchachos podrán venir a clases aquí”, dijo el mandatario estatal y precisó que no sólo será para los alumnos que actualmente reciben clases en la Biblioteca “Gilberto Owen”, sino también para los que viven en estas colonias de Valle Alto, Villas del Río y Stanza Toscana.

Además, el gobernador Rocha se refirió a la planeación con la que se hizo esta secundaria, pues contará con un tipo de circuito vehicular para que los padres puedan dejar a sus hijos a la puerta de la escuela, sin interrumpir el tráfico normal de este sector habitacional.

“Quiero decirles a los padres de familia que estamos haciendo esto exactamente cuando empezó la beca para los alumnos de secundaria, pues este apoyo ayuda para que no abandonen la escuela, que no deserten, por lo que es muy importante, porque esto ayuda a los papás, entonces los estoy invitando a que no dejen de tener a sus hijos en la escuela”, añadió.

El mandatario estatal también hizo el llamado a los padres de familia para que canjeen los uniformes y útiles escolares gratuitos que ya está otorgando su gobierno, y actualmente se tiene buen avance en este programa.