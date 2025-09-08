Sheinbaum respalda denuncias de exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, en caso de huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, fue quien presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las operaciones de contrabando de combustibles conocidas como huachicol fiscal.

En su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo", la mandataria explicó que las recientes detenciones de 14 personas, entre ellas empresarios y elementos de la Marina —en activo y en retiro—, derivaron de una investigación iniciada a partir de la llegada de un buque al puerto de Tampico. Este reportaba transportar una sustancia no considerada combustible, lo que le permitió ingresar bajo un permiso temporal, pero al ser inspeccionado se descubrió que en realidad contenía diésel.

Sin embargo, subrayó que esta línea de investigación se reforzó con las denuncias del almirante Ojeda: “Ya había habido denuncias, de acuerdo con el Fiscal General de la República, por el propio secretario de la Marina, el almirante Ojeda”, señaló.

La jefa del Estado recalcó que las pesquisas no se resolvieron de inmediato porque era necesario reunir pruebas sólidas para judicializar los casos.

“Aunque sea evidente el delito, de todas maneras la investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados, no es algo que se pueda hacer en un día, lleva bastante tiempo”, explicó Sheinbaum.

Por otro lado, la titular del Ejecutivo federal descartó que los retrasos en el proceso tuvieran relación con los presuntos vínculos familiares de algunos implicados con el exsecretario.

Sobre el modus operandi, la presidenta detalló que los responsables introducían diésel sin pagar impuestos, aprovechando permisos temporales, y lo revendían a gasolineras o flotillas, generando ganancias ilícitas. “La importación de combustible está permitida siempre y cuando tengan un permiso de la Secretaría de Energía y paguen sus impuestos”, puntualizó.

“Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, dijo Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia de prensa del domingo, el fiscal general de la República detalló que Rafael Ojeda “pidió investigar a sus sobrinos que están presuntamente involucrados en este delito. Él nos pidió que investigaramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podrían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no, pero no hizo ninguna distinción ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie”.