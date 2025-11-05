Sheinbaum relata episodio de acoso: Lanzará campaña y buscará que sea delito en todo México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México luego de haber sido víctima de acoso sexual mientras caminaba desde Palacio Nacional hacia las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el Centro Histórico.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la primera mandataria relató que el incidente ocurrió cuando un hombre “totalmente alcoholizado” se acercó a ella y la abrazó por la espalda sin su consentimiento. El momento fue captado en video y difundido en redes sociales.

“Fue un episodio lamentable. Caminábamos rumbo a la SEP porque se nos había hecho tarde y era más rápido ir a pie. Mucha gente nos saludó sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada”, explicó Sheinbaum Pardo.

La presidenta dijo que decidió presentar una denuncia formal porque el hecho “no puede pasar como algo menor” y representa una agresión que viven miles de mujeres todos los días.

“Nadie tiene derecho a vulnerar nuestro espacio personal”, dijo desde Palacio Nacional.

En su mensaje, Sheinbaum enfatizó que el acoso sexual es un delito en la Ciudad de México y llamó a revisar su tipificación en todos los estados del país.

“Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Ningún hombre tiene derecho a hacerlo. Y si no es delito en todos los estados, debe serlo. Vamos a revisar la legislación y lanzar una campaña nacional por el respeto a las mujeres”, anunció.

La presidenta adelantó que la Secretaría de las Mujeres presentará una campaña para visibilizar la violencia y el acoso en espacios públicos, y reiteró que el respeto a la integridad de las mujeres debe ser una prioridad.

“Tiene que haber respeto por las mujeres en todos los sentidos. El acoso es un delito y no puede normalizarse. Es un tema de dignidad y de defensa de nuestros derechos”, afirmó.

Por otro lado, la titular del Ejecutivo federal subrayó que su gobierno no modificará sus medidas de seguridad personales, pese al incidente, y que seguirá caminando por las calles y manteniendo contacto con la gente.

“No vamos a cambiar la manera en que somos. No podemos aislarnos. No tenemos ningún riesgo conocido, y si lo hubiera, el Gabinete de Seguridad me lo informaría. Vamos a seguir cerca de la gente, como siempre”, afirmó.