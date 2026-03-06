Sheinbaum celebra inicio de las pláticas bilaterales EU-México para la revisión del T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la mañana de este viernes el anuncio en la víspera de la Secretaría de Economía y la USTR sobre el inicio de las conversaciones para la revisión del tratado comercial T-MEC.

“Fue muy buena publicación, Marcelo Ebrard estuvo en Washington otra vez esta semana, se acordó esta publicación… de que inician las pláticas ya para la renovación del Tratado”, dijo la primera mandataria.

Sheinbaum Pardo destacó que más de 60 asociaciones empresariales de Estados Unidos manifestaron su respaldo al T-MEC.

“Es lógico que la mayoría de las empresas en Estados Unidos estén completamente de acuerdo con el tratado, porque se han beneficiado ellos, se han beneficiado los trabajadores”, afirmó en su habitual conferencia mañanera de este viernes desde Zapopan, Jalisco.

La presidenta recordó que la colaboración y la integración económica con respeto a la soberanía de cada nación ha ayudado a las economías de ambos países.

México y Estados Unidos iniciarán el próximo lunes 16 de marzo la primera ronda de pláticas preparatorias para la revisión conjunta del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) correspondiente a este 2026.

“Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, quien dirige la Representación Comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del T-MEC”, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en un mensaje publicado en sus redes sociales.