Sheinbaum destaca labor de la UIF y fortalecimiento de la estrategia con llegada de Omar Reyes

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es fundamental para reducir la incidencia delictiva en el país, al centrarse en el rastreo del dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico y el robo de combustible.

Además, consideró que con la llegada de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la UIF, se fortalecerá la estrategia de seguridad nacional con un enfoque más profundo en la inteligencia financiera.

“Ustedes saben que el trabajo que hacemos para disminuir los índices delictivos, y particularmente los homicidios, tiene que ver también con la investigación del dinero que se produce a partir de la venta de drogas o de combustible ilícito”, explicó Sheinbaum. En ese sentido, resaltó que Reyes Colmenares es especialista en inteligencia financiera y que su perfil reforzará de manera importante la coordinación con el gabinete de seguridad.

Respecto a la colaboración del nuevo funcionario con el resto del gabinete, la titular del Ejecutivo federal subrayó que su experiencia previa con el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es una ventaja.

“Somos un equipo de trabajo. Trabajamos todos juntos. En particular con Omar, nos conocemos desde hace años, porque trabajamos juntos en el gobierno de la Ciudad de México”, puntualizó.

Por otro lado, la jefa de Estado reiteró que su estrategia de seguridad se basa en cuatro ejes: atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación interinstitucional.

En este marco, destacó que José Luis Rodríguez —quien recientemente fue designado como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil— jugará un papel clave en el fortalecimiento de la prevención del delito, especialmente en el trabajo con jóvenes para evitar que sean reclutados por grupos delictivos. “Vamos a presentar pronto el fortalecimiento de la estrategia de atención a las causas”, adelantó.