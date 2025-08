Sheinbaum anuncia encuesta nacional sobre la Reforma Electoral; confirma que Omar Reyes será titular de la UIF

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que su administración realizará una encuesta nacional para conocer la opinión ciudadanía sobre los principales temas que abordará la próxima reforma electoral, incluida la reducción de recursos a partidos políticos, la eliminación de diputaciones plurinominales y el futuro del Instituto Nacional Electoral (INE).

“A la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos. No hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones. Tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista”, aseguró la primera mandataria mexicana.

Sheinbaum Pardo mencionó que los cambios en este tema no deben ser decididos sólo por especialistas o partidos, sino por la ciudadanía. Adelantó que se contratarán empresas encuestadoras reconocidas para aplicar el sondeo y recabar las opiniones directamente entre la población.

Respecto a la propuesta de diversos sectores de mantener la autonomía del INE, evitar sobrerrepresentación en el Congreso, y dejar el padrón electoral bajo control del instituto, Sheinbaum se dijo de acuerdo, pero fue clara en su rechazo a incrementar el número de diputaciones plurinominales.

La presidenta también confirmó que Pablo Gómez será quien encabece los trabajos para elaborar una propuesta de reforma electoral, debido a su experiencia como legislador y su participación en diversas reformas políticas del país.

También, la presidenta reiteró que el proceso de reforma incluirá foros abiertos de discusión organizados en conjunto con el Congreso de la Unión, donde se analizarán propuestas y se escucharán voces ciudadanas.

Además, el trabajo de Pablo Gómez incluirá la elaboración de una propuesta inicial, que se discutirá públicamente antes de llegar a una versión final para su posible presentación como iniciativa de reforma constitucional.

“Debe reconocerse la democracia también como el reconocimiento de las mayorías. Eso dice la Constitución y así ha sido en la historia de México”, subrayó.

Omar Reyes Colmenares nuevo titular de la UIF

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Pablo Gómez.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó que la propuesta será enviada al Congreso para su aprobación.

“Es un hombre muy inteligente, estuvo conmigo en el Gobierno de la Ciudad, primero en un área de inteligencia, y luego como responsable de los centros penitenciarios. Es especialista en inteligencia y es un muy buen perfil”, aseguró.

Su trayectoria incluye cargos relevantes en la seguridad pública de la Ciudad de México. En 2020, se desempeñó como director de la jefatura general de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Posteriormente, en 2022, fue designado subsecretario del Sistema Penitenciario por Omar García Harfuch, entonces titular de la Policía capitalina. Durante este periodo, colaboró con el director del Instituto de Reinserción Social, Arturo Morell.