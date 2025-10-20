Sheinbaum critica falta de sensibilidad del PAN por relanzamiento en medio de emergencia

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este lunes el momento elegido por el Partido Acción Nacional (PAN) para realizar su evento de relanzamiento nacional, al considerar que el acto fue una muestra de “falta de sensibilidad” hacia las miles de familias afectadas por las lluvias e inundaciones recientes en distintas regiones del país.

“Pues yo más bien diría que muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, para empezar. O sea, hay decenas de miles de familias damnificadas con problemas y, en medio de eso, se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, hasta que definiéramos que la emergencia se levanta”, expresó la primera mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo añadió que la decisión del blanquiazul de mantener el acto político a pesar de la emergencia “habla de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo”.

El evento al que hizo referencia la titular del Ejecutivo federal tuvo lugar el sábado en el Frontón México, donde el PAN celebró su acto de relanzamiento bajo el lema de regresar a su “esencia original”. Durante el encuentro, el dirigente nacional Jorge Romero Herrera anunció una nueva etapa en la que el partido dejará atrás las alianzas electorales para priorizar su identidad y militancia.

También presentó un nuevo logotipo, una plataforma digital de reafiliación y un modelo de selección de candidaturas basado en elecciones primarias, voto de la militancia y encuestas.

“Hoy lo decimos con claridad: comenzamos una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista. Ni pasada, ni presente, ni futura. Ésta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN”, declaró el dirigente nacional del blanquiazul.