Acción Nacional no dependerá de alianzas partidistas: Jorge Romero

El presidente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, afirmó que esa fuerza política no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista ni pasada ni presente ni futura.

Durante una concentración de panistas realizada este sábado en el Frontón México, con motivo de lo que llamaron el relanzamiento de esa fuerza política, dijo que la alianza que sí tendrán y definirá su destino, es la que entablarán con los auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón de este país.

Dijo que será con ellos con los que recuperen el sendero del triunfo y le quitarán las mayorías al oficialismo.

Ante decenas de simpatizantes y personalidades panistas como gobernadores, excandidatos a distintos puestos de elección popular y exfuncionarios, aclaró que los panistas no se pelearán con nadie.

“No somos tan ingenuos. Es precisamente lo que quiere y busca el régimen”, recalcó.

El también diputado federal mencionó que el PAN pone punto final a una era. “Hoy se apuesta por el PAN. Ningunas siglas se antepondrán a las nuestras. Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas, nuestro color y nuestro partido”.

Luego, recalcó que esa organización es la principal fuerza política de oposición y la vía “para defender la patria, familia y libertad”.

El dirigente informó que se puso en marcha un proceso de reafiliación mediante una plataforma en internet para abrir totalmente el partido a la ciudadanía, además de un ajuste en la selección de candidaturas, con procesos que incluirán elecciones primarias, voto de la militancia y encuestas.

Fue entonces cuando dijo que el PAN regresa al la meritocracia.

Durante el evento lucieron nuevo logotipo y campañas publicitarias.

En ese ambiente dijo: "Hoy anunciamos la apertura total del PAN en nuestra afiliación por medio de una plataforma tecnológica. Se acabaron las cadenas y nunca más en el PAN alguien decidirá si puedes o no ser panista".

