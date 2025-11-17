Sheinbaum acusa promoción de oposición y presencia de grupos violentos en marcha de la generación Z

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la marcha realizada el sábado, promovida en redes como la “movilización de la generación Z”, no fue una convocatoria orgánica de jóvenes, sino un acto “impulsado” por actores de oposición con financiamiento millonario y con la participación de grupos violentos que buscaban provocar confrontaciones con la policía capitalina.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que, según el análisis presentado por Infodemia la semana pasada, la protesta estuvo respaldada por recursos de la oposición y de un empresario. “Se promovía esta idea de que eran jóvenes de manera orgánica (…) pero había un impulso de cerca de 90 millones de pesos promoviendo esta movilización”, afirmó.

Sheinbaum aseguró que, pese a la narrativa difundida en redes, los asistentes fueron mayoritariamente personas adultas vinculadas a la llamada “marea rosa”.

La titular del Ejecutivo federal enfatizó que un grupo “muy violento” llegó al Zócalo con herramientas para derribar las vallas instaladas por el gobierno. Según su relato, estas personas “llevaban esmeriles, ganzúas, martillos, marros" con el objetivo de romper la barrera colocada para evitar confrontaciones.

También indicó que las autoridades revisarán si algún elemento policial incurrió en abuso, aunque remarcó que los uniformados “solo llevan escudos, ni siquiera llevan toletes”.

Narrativa en redes y petición de investigación

Sheinbaum Pardo advirtió que tras los hechos se desplegó una campaña internacional en redes que buscó posicionar la idea de que el gobierno reprimió a jóvenes. “Muchas muchísimas cuentas extranjeras montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes”, aseguró, y calificó esa versión como falsa: “México no reprime a los jóvenes, al revés, les damos becas, escuelas, trabajo”.

Enfatizó que debe investigarse quiénes integraban el grupo agresor y si recibieron pago por participar: “(Esta violencia) se tiene que investigar quiénes son estos grupos porque están pagados”, dijo

Sheinbaum insistió en que su gobierno no responderá con fuerza a provocaciones y que el país rechaza la violencia. “No vamos a caer en la provocación”, subrayó, recordando que su movimiento tiene una tradición de protestas pacíficas desde décadas atrás.

La mandataria aseguró que la transformación tiene respaldo mayoritario entre la juventud: “La mayoría de los jóvenes están con la transformación”, dijo, y remató con un mensaje a la oposición: “La violencia no les va a ayudar. En México se rechaza la violencia”.

Por otro lado, la policía capitalina, añadió, ofrecerá un informe detallado sobre los hechos ocurridos durante la marcha.