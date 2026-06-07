La SEP ha logrado reincorporar en dos años 20 mil 431 estudiantes al Bachillerato Nacional: Mario Delgado

La campaña nacional “Te extrañamos en el salón” impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se consolida como una estrategia prioritaria para prevenir la desafiliación escolar y promover el retorno de estudiantes a las aulas en el Bachillerato Nacional, afirmó

Se realiza una vez por semestre; durante este periodo, los planteles identifican a estudiantes inscritos que no se presentaron a clases y establecen contacto mediante llamadas telefónicas, mensajes y visitas domiciliarias, informó la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la campaña nacional “Te extrañamos en el salón” se consolida como una estrategia prioritaria para prevenir la desafiliación escolar y promover el retorno de estudiantes a las aulas en el Bachillerato Nacional, en concordancia con el derecho a la educación impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Informó el titular de la SEP que, como resultado de la campaña iniciada en 2025, se logró reincorporar a 4 mil 820 estudiantes en febrero-marzo y a 7 mil 765 en septiembre-octubre, con la participación de más de 4 mil planteles educativos en todo el país. Destacó que en lo que va de 2026, se ha conseguido reincorporar a las aulas a 7 mil 846 jóvenes en el apoyo de 9 mil 506 planteles educativos del Bachillerato Nacional los cuales representan el 49.2 por ciento de las escuelas de Educación Media Superior del país.

Precisó que entre las principales causas de desafiliación reportadas por las y los jóvenes destacan el bajo rendimiento académico, la reprobación, el desinterés escolar y, en menor medida, factores económicos, cambios de domicilio y dificultades de acceso a los centros educativos.

El titular de la SEP señaló que esta campaña nacional responde a la necesidad de atender el abandono escolar en el Bachillerato Nacional. Explicó que, además de ampliar la cobertura educativa mediante la creación de nuevos espacios escolares, la permanencia de las y los estudiantes constituye uno de los principales objetivos de la política educativa nacional.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora informó que la campaña nacional “Te extrañamos en el salón” se realiza una vez por semestre; durante este periodo, los planteles identifican a estudiantes inscritos que no se presentaron a clases y establecen contacto mediante llamadas telefónicas, mensajes y visitas domiciliarias, para conocer las causas de su ausencia y ofrecer alternativas que favorezcan su reincorporación escolar.

Indicó que las actividades son coordinadas por personal directivo y de orientación educativa, con el propósito de evitar cargas adicionales al personal docente. Asimismo, destacó que se impulsa la flexibilización de procesos administrativos y el acompañamiento académico para apoyar a estudiantes con rezago escolar, adeudo de materias o dificultades para reinscribirse.

Destacó que, como parte de esta campaña nacional, se realizó el Primer Foro Nacional: Hacia una estrategia para la permanencia escolar “Te extrañamos en el salón”, organizado conjuntamente por la Subsecretaría de Educación Básica y la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Señaló que en este encuentro se analizaron mecanismos de detección temprana del riesgo de abandono escolar, experiencias exitosas de acompañamiento estudiantil y propuestas de acción para fortalecer la permanencia y el retorno de estudiantes a las aulas.