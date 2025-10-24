Señalan al Ejército y SSP de Zacatecas por 14 muertes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 195VG/2025 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSP Zacatecas) por el uso ilegítimo de la fuerza letal que derivó en la muerte de 14 personas durante un operativo ocurrido el 12 de octubre de 2020 en la localidad de Nueva Alianza, municipio de Calera, Zacatecas.

Se explicó que aunque la versión oficial señalaba que las 14 personas fallecidas estaban armadas y habían atacado previamente a integrantes de la Policía Estatal, lo que derivó en la intervención del Ejército, la investigación de la CNDH detectó inconsistencias entre los reportes de las autoridades y las pruebas recabadas.

Peritos de la Comisión realizaron opiniones técnicas en criminalística y medicina forense, mediante las cuales se determinó que algunas víctimas fueron golpeadas o ejecutadas después de haber sido sometidas, mientras que otras recibieron disparos por la espalda, lo que descarta que todas hayan muerto durante un enfrentamiento.

La institución concluyó que las acciones de los elementos militares y policiacos no cumplieron con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, lo que provocó graves violaciones a los derechos humanos a la vida y la integridad personal de las víctimas.

“Las circunstancias en que se reportó el uso de la fuerza letal carecieron de veracidad”, determinó la CNDH, que también estableció responsabilidad institucional y personal de al menos 10 elementos de la Policía Estatal Preventiva y 5 del Ejército Mexicano.