Semana Santa impulsará el turismo y entretenimiento en San Luis

• El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona destaca una amplia agenda de actividades deportivas, culturales, religiosas y recreativas que fortalecerán la convivencia familiar.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que todo se encuentra listo para recibir a visitantes durante las vacaciones de Semana Santa, con una agenda diversa que incluye eventos de gran tradición y nuevas atracciones. Destacó que San Luis Potosí ofrecerá experiencias sin límites para todos los gustos, consolidándose como un destino turístico de primer nivel.

Entre las principales novedades, informó sobre la próxima inauguración del DinoOasis en el parque Tangamanga I, el cual calificó como el mejor parque acuático de México. Explicó que este espacio contará con múltiples atracciones para todas las edades, además de una amplia oferta gastronómica que permitirá a las familias disfrutar jornadas completas de recreación.

Asimismo, el Mandatario Estatal detalló que como parte de su apertura se entregarán mil accesos gratuitos para las y los potosinos, además de que los boletos podrán adquirirse mediante la plataforma Fast Ticket. Subrayó que este proyecto forma parte de la estrategia para fortalecer los espacios públicos y fomentar la convivencia social en un entorno seguro.

En el ámbito cultural y religioso, confirmó su asistencia a la Procesión del Silencio el 3 de abril, evento que se ha consolidado como uno de los más importantes de México y de gran reconocimiento internacional. Resaltó que esta celebración reúne a más de 150 mil asistentes y a dos mil cofrades, reflejando el cambio que se vive y se siente en la proyección cultural del Estado.

Ricardo Gallardo destacó la relevancia de la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae) y la Feria Nacional de la Huasteca Potosina (Fenahuap), que contarán con artistas de talla nacional e internacional, juegos gratuitos y una destacada oferta gastronómica. Para finalizar, invitó a disfrutar de la Copa Potosí, que tendrá lugar del 30 de marzo al 4 de abril y reunirá a grandes nombres con trayectoria por el fútbol profesional y jóvenes promesas, confirmando su estatus como el torneo amateur más prestigioso de todo México.