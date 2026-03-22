Xoli, el chatbot que ayudará a turistas durante el Mundial 2026 en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer a Xoli, un asistente virtual creado como una estrategia innovadora que combina la atención inmediata, accesibilidad y uso eficiente de la tecnología para fortalecer la experiencia de los visitantes de la capital.

Esta herramienta digital surge de cara a la justa del Mundial de Futbol 2026, pero desde su presentación está disponible las 24 horas, los 7 días a la semana.

El principal objetivo de Xoli es ofrecer información a turistas nacionales e internacionales; funciona con árboles de decisiones y es también impulsado por la Inteligencia Artificial, capaz de mantener conversaciones tanto es español como en inglés.

Ángel Tamariz, Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, expresó: “Queremos que cada visitante viva la CDMX de forma sencilla y digital. Esta nueva herramienta es una ventana abierta a nuestra ciudad y a todo lo que ofrece”.

El chatbot nace como una alternativa de orientación para quienes visitan la Ciudad durante el próximo Mundial de futbol; sin embargo, después de concluido este evento deportivo, se mantendrá como una opción permanente para el turismo.

Para Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Turismo de la capital, “Xoli representa la hospitalidad que caracteriza a la Ciudad de México llevada al entorno digital. La Ciudad de México brinda cada día a turistas y visitantes más de 3 mil actividades, este chatbot ayuda a que esta enorme oferta se viva como una experiencia ordenada y memorable”.

Para utilizarlo, basta con agregar al número 55 6565 9395 en WhatsApp. También estará disponible en la página: mexicocity.cdmx.gob.mx. Desde ahí las personas pueden escribir preguntas abiertas o navegar mediante el menú interactivo disponible en la botonera principal. El Chatbot entiende el lenguaje natural, por lo que puede responder a consultas como: “¿Qué museos me recomiendas visitar con infancias?” o “Where can I find concerts this weekend?”.

Entre las categorías que abarca se encuentran:

Museos.

Restaurantes y gastronomía.

Hoteles y hospedaje.

Eventos culturales.

Conciertos y festivales.

Literatura y cine.

Deportes y FIFA 2026.

Día de Muertos y tradiciones.

Movilidad y transporte.

Clima y recomendaciones.

Talleres y actividades.

Historia y cultura de la Ciudad.

Además, permite consultar actividades por fechas específicas, lo que facilita la planeación de itinerarios personalizados. Para obtener respuestas más precisas, se recomienda formular preguntas específicas, incluir datos como fechas y lugares cuando sea posible, emplear palabras completas y evitar las preguntas que no estén relacionadas con temas turísticos.