CFE presenta portafolio 2026-2027 con 58 proyectos para reforzar la transmisión eléctrica en México

El plan de expansión eléctrica de la CFE incluye 138 líneas de transmisión y 249 subestaciones, con financiamiento mixto a través de Fibra E y obra pública, en línea con la estrategia energética nacional

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó su portafolio de proyectos de transmisión y transformación para 2026-2027, una estrategia que busca fortalecer la Red Nacional de Transmisión (RNT) mediante una mayor participación del sector privado

Durante el evento, encabezado por la Directora General de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, se dio a conocer que estos proyectos forman parte del Plan de Expansión 2025-2030, con el objetivo de impulsar el desarrollo energético del país a través de la colaboración entre autoridades, empresas contratistas, fabricantes y proveedoras.

“La articulación entre quienes planean, financian, construyen y operan el sistema eléctrico es clave para garantizar su viabilidad. Hoy no solo estamos presentando proyectos, estamos construyendo el futuro energético de México”, destacó Calleja Alor.

El portafolio contempla 49 paquetes de concurso que agrupan 58 proyectos, los cuales se traducen en 387 obras, incluyendo 138 líneas de transmisión y 249 subestaciones eléctricas, con lo que se busca robustecer el Sistema Eléctrico Nacional y atender la creciente demanda energética del país.

Una parte relevante de estos proyectos será financiada a través de CFE Fibra E, esquema mediante el cual se desarrollarán 44 proyectos agrupados en 35 paquetes de concurso. El resto se ejecutará bajo el modelo de Obra Pública Financiada.

Tan solo en marzo de 2026, ya se encuentran en proceso cinco proyectos en concurso con una inversión superior a 1,048 millones de pesos, mientras que en los siguientes meses se prevé licitar 14 proyectos adicionales por más de 6,700 millones de pesos.

Desde la Secretaría de Energía, el Subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Marcial Islas Samperio, subrayó que el sector energético será el responsable de más del 50% del Plan de Inversiones de Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, con un papel clave para la CFE.

Por su parte, el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, destacó que la coordinación entre el sector público y privado será determinante para que la energía continúe siendo motor del desarrollo nacional.

Durante la presentación también se dio a conocer el funcionamiento del micrositio de contrataciones, una plataforma diseñada para garantizar procesos abiertos, competitivos y transparentes en cada etapa de los concursos.

Además, la CFE reiteró su compromiso con el fortalecimiento del contenido nacional y la eficiencia en la transmisión de energía, en línea con la estrategia de impulsar lo “Hecho en México”.

Al evento asistieron directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellos titulares de las áreas de Operación, Finanzas, Jurídico, Planeación, Servicios Especializados y Estrategia Comercial, así como de Ingeniería, Transmisión y Evaluación de Proyectos de Inversión. También participaron el subdirector de Contratación y Servicios (SCS), Rodrigo Espíndola Parra, y el director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DIPI), Juan Francisco Cuevas Villagómez.

Asimismo, acudieron autoridades del Gobierno de México y del Poder Legislativo, incluida la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. De la iniciativa privada, estuvieron presentes representantes de organismos empresariales como CANAME, CANACERO y CMIC, así como empresas del sector energético nacional interesadas en participar en los proyectos.