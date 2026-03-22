Cancún tendrá Distrito Financiero y Tecnológico

Cancún, QRoo.- El empresariado cancunense se mostró entusiasmado con el proyecto de Distrito Financiero y Tecnológico anunciado por la gobernadora Mara Lezama durante la Convención Bancaria realizada en Cancún y esperan pronto ser convocados para conocer más a fondo las oportunidades de inversión.

Sergio León, presidente de Empresarios por Quintana Roo, dijo que un proyecto de estas dimensiones genera muy altas expectativas no sólo nivel local sino regional y nacional, pues no hay algo similar en la Península con qué compararlo.

Apenas el viernes pasado, la gobernadora Mara Lezama anunció la creación del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún en un polígono del gobierno del estado y atracción de inversiones de entre 1,300 y 2,100 millones de dólares en el mediano plazo, en el marco de la Convención Bancaria.

"Se establecerá un centro especializado en servicios financieros, de tecnología e innovación con alcance regional e internacional, como plataforma de inversión que fortalezca la competitividad de México en la economía global".

Esta apuesta del gobierno estatal contará con un marco regulatorio transparente y competitivo que fomente la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Además se ofrecerán estímulos fiscales del orden federal, estatal y municipal, además de esquemas de deducción acelerada para inversión de activos fijos

Este ecosistema tendrá la capacidad de generar de 9,000 y 11,000 empleos director en los sectores financiero, tecnológico y servicios especializados, así como otros 22,000 empleos indirectos.

León Cervantes dijo que en función a lo anunciado por la gobernadora, uno de los segmentos con mayor potencial puede ser el de los nómadas digitales, creando un ecosistema de productos y servicios que atraigan a estos viajeros con toda la derrama que representan.

Obviamente aún falta por conocer más detalles, como el tipo de incentivos que se ofrecerán y los giros específicos que podrían ser beneficiados, añadió.

Anunciamos el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún en la #ConvenciónBancaria2026



Iniciamos la #ConvenciónBancaria2026, en su 89ª edición desde #Cancún, junto a nuestra presidenta @Claudiashein, impulsando proyectos estratégicos para el desarrollo de #QuintanaRoo.



🌐… pic.twitter.com/li2poXjFYH — Mara Lezama (@MaraLezama) March 20, 2026

Publicación del decreto

Apenas un día después del anuncio, se publicó en el Periódico Oficial de Quintana Roo la creación del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, el cual abarca una superficie de cinco kilómetros; donde se ubica como primera etapa de desarrollo una superficie de hasta 100 hectáreas de propiedad pública estatal.

En el mismo Polígono de Actuación, se podrán sumar de forma inicial hasta 100 hectáreas sin restricciones ambientales, de uso de suelo o de otra índole, de naturaleza privada, en secciones en las que, previa autorización por parte de un Comité Intersecretarial, también podrán concurrir inversionistas que podrán ser susceptibles de recibir los beneficios, estímulos e incentivos fiscales previstos por parte del Gobierno del Estado, siempre y cuando cumplan con los criterios y perfiles establecidos.

En el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún podrán realizar proyectos relacionados con las siguientes actividades productivas, prioritarias y potenciales: Servicios de Salud; Servicios Educativos; Servicios Financieros; Semiconductores y otros componentes electrónicos; Servicios Turísticos; Servicios de Investigación Científica y Desarrollo; Servicios de Telecomunicaciones e Informática; Servicios de Tecnologías de la Información e Inteligencia Artificial; Servicios de Administración de Grupos Empresariales o Corporativos, así como Servicios de Investigación y Desarrollo de Mercado.

La publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, revela que el Comité Intersecretarial podrá autorizar la instalación de Empresas Ancla en el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, las cuales deberán desarrollar actividades económicas productivas en alguno de los siguientes sectores: Educativo, Salud, Servicios Financieros, Empresas Tecnológicas, Telecomunicaciones y Desarrollo de Software.

También, presentarán un prospecto de inversión en el que se definan el propósito, objetivos y metas del proyecto a desarrollar; los beneficios sociales esperados; así como, las justificaciones que se consideren adecuadas para formar parte de los beneficios del Distrito Financiero, y contar con el monto, calendario y programa de las inversiones estimadas las cuales deberán de cumplir con un monto mínimo de inversión que se establezca en los Lineamientos, acorde a la Actividad Económica Productiva