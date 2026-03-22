Tiempos de mujeres en el Valle de Mexicali y el Delta del Río Colorado

La expresión “tiempos de mujeres” ha cobrado fuerza en México a partir de la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Más allá de su significado político, la frase invita a una reflexión profunda: ¿puede también significar un cambio en la manera en que entendemos el desarrollo y nuestra relación con el territorio?. En el Valle de Mexicali y el Delta del Río Colorado, esta pregunta deja de ser abstracta para acercarse a una transformación del modelo de gestión territorial.

El siglo XX estuvo marcado por una visión que apostó por el dominio de la naturaleza. En la cuenca del Río Colorado, la construcción de grandes presas como la Hoover y Glen Canyon aseguró el crecimiento urbano y expansión agrícola. En el Valle de Mexicali, la agricultura de posguerra replicó esa lógica: mecanización intensiva, uso de fertilizantes y expansión del riego como símbolo de progreso.

Sería injusto negar los beneficios de ese modelo. La infraestructura hidráulica estadounidense y el desarrollo del Distrito de Riego 014 convirtieron a la región en un polo agrícola de enorme productividad y permitió el florecimiento de comunidades enteras. Sin embargo, emergieron costos críticos: suelos salinizados, presiones económicas sobre productores, deterioro ecológico y miles de hectáreas que hoy permanecen sin cultivo por agotamiento productivo y falta de viabilidad financiera.

En el Delta, la regulación extrema transformó uno de los humedales más ricos del continente en un sistema fragmentado y dependiente de decisiones operativas tomadas a cientos de kilómetros de distancia. Durante décadas, la prioridad fue controlar el río; sólo recientemente comenzó a emerger la idea de convivir con él.

Hace casi veinte años empezó un proceso distinto. Esfuerzos de restauración impulsados por la sociedad civil, la academia y autoridades de ambos países demostraron que la recuperación ecológica del Delta era posible y socialmente deseable. La Alianza Revive el Río Colorado simboliza eset viraje: pasar del control a la reconciliación con los procesos naturales.

En paralelo, iniciativas como las de Restauremos El Colorado exploran la agricultura regenerativa. Esta propuesta deja atrás la lógica extractiva para asumir el papel de custodios del suelo: eliminar el barbecho, diversificar cultivos, integrar actividades pecuarias y mantener coberturas vegetales que retengan humedad y restauren la fertilidad. No es romantizar el pasado es reconocer que la productividad futura depende de la salud ecológica del territorio.

Es aquí donde “tiempos de mujeres” adquiere una dimensión simbólica poderosa. No porque la protección del ambiente sea exclusiva de un género, sino porque representa la transición de una cultura de dominio hacia una basada la interdependencia y la sostenibilidad. Hoy, múltiples mujeres lideran hoy procesos clave en la restauración, investigación, gestión comunitaria y formulación de políticas públicas en el Delta, reforzando la metáfora con realidades concretas.

Quizás el cambio más relevante no sea quién encabeza las instituciones, sino el tipo de decisiones que se toman. La prosperidad no se mide sólo por la capacidad de transformar el entorno, sino por la habilidad de cuidarlo y regenerarlo. Si ese es el significado profundo de los nuevos tiempos, entonces el Valle de Mexicali y el Delta están anticipando una lección valiosa: que la sanación ambiental y la resiliencia social requieren, más que nuevas infraestructuras monumentales, una nueva ética del territorio. Y esa ética —más paciente, más cuidadora y más consciente de los límites del planeta— puede ser, precisamente, la señal de que algo importante está cambiando.

* El autor es socio de Centro Luken de Estrategias en Agua y Medio Ambiente y es integrante de la Alianza Revive el Río Colorado