Devela la Presidenta Claudia Sheinbaum billete de Lotería que rinde homenaje a Margarita Maza

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, participó en la ceremonia donde se presentó el cachito que honra la memoria de la heroína mexicana, en el bicentenario de su nacimiento.

El sorteo se llevará a cabo la noche del domingo 29 de marzo de 2026, a las 20.00 horas y cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos en premios.

Desde Guelatao de Juárez, Oaxaca, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, develaron el billete conmemorativo que rinde homenaje al “2026, año de Margarita Maza”, diseñado en el marco del Sorteo Zodiaco Especial No. 1740.

Acompañaron este acto, la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, y el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, así como las Niñas Gritonas de Lotería Nacional, quienes lanzaron la tradicional porra: “2026, año de Margarita Maza, año de Margarita Maza, Premio Mayor, Premio Mayor”.

Durante la ceremonia del 220 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García presidida por la primera mandataria, se presentó esta emisión de Lotería Nacional con el objetivo de honrar su legado y para reconocer su destacada labor como estratega clave y símbolo de resistencia durante la Intervención Francesa.

Al término del evento, la directora general Olivia Salomón, expresó que para la familia de Lotería Nacional, institución que por más de 255 años ha acompañando los momentos más trascendentes de las transformaciones del país, es un privilegio estar con la Presidenta y participar con este billete conmemorativo dedicado al año de Margarita Maza.

En el bicentenario de su natalicio (1826-1871), se realiza este homenaje que destaca a Margarita Maza Parada como una figura histórica que participó activamente en la construcción del Estado laico mexicano y en la consolidación de la República Mexicana, rompiendo con los moldes tradicionales de su época.

Junto al presidente Benito Juárez, compartió los desafíos políticos y personales derivados de la Guerra de Reforma. Durante el exilio de su familia en Estados Unidos, la heroína mexicana demostró entereza y dignidad, manteniendo la unidad familiar mientras el país enfrentaba la imposición del Segundo Imperio encabezado por Maximiliano I. Su papel fue clave como símbolo de fortaleza y lealtad a los principios republicanos.

A dos siglos de su natalicio, su memoria permanece como ejemplo de resiliencia, compromiso y amor por México, recordando que la historia nacional también se construye con la valentía y la determinación de mujeres que dejaron una huella profunda en el devenir del país.

Para este sorteo, se emitieron dos millones 400 mil cachitos los cuales ya se encuentra a la venta en los más de 11 mil puntos en todo el país y en MiLoteria.Mx. El Sorteo Zodiaco Especial No. 1740 cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa total repartible de 43 millones de pesos; el costo de la serie completa es de 700 pesos, mientras que un cachito se adquiere por 35 pesos. Se llevará a cabo la noche del domingo 29 de marzo de 2026, a las 20 horas y será transmitido en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.