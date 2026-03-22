Implementa Gobierno de Puebla tecnología avanzada para tratamiento sustentable del agua

- Beneficiará a más de 32 mil personas con su reúso para el campo.

- Reduce hasta 70% costos de operación con tecnología de última generación.

TEPEACA, Pue.- Como parte de las acciones para fortalecer el reúso del agua en beneficio del campo poblano, el gobernador Alejandro Armenta Mier, acompañado por la directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), Rebeca Bañuelos, y autoridades municipales, supervisaron la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Santa María Oxtotipan, que incorpora tecnología de biorreactores de última generación, para reducir hasta en 70 por ciento el consumo de energía.

Con una inversión de 69.45 millones de pesos, de los cuales el 85 por ciento corresponde al Gobierno del Estado y el 15 por ciento al municipio, la planta tendrá una capacidad de tratamiento de 60 litros por segundo y beneficiará a 32 mil 28 habitantes de Tepeaca y localidades como San José Carpinteros. Este proyecto forma parte de un modelo de gestión hídrica sustentable que permitirá aprovechar aguas residuales tratadas con nutrientes para su uso en la agricultura.

El ejecutivo estatal subrayó que esta infraestructura responde a la necesidad de contar con plantas eficientes y de bajo costo operativo, ante el abandono de sistemas anteriores, y reiteró que el Gobierno de Puebla trabaja en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para impulsar programas alineados a una política ambiental con enfoque social y de economía circular.

Por su parte, la titular de CEASPUE, Rebeca Bañuelos, explicó que la nueva tecnología permitirá cumplir con la normatividad ambiental vigente mediante procesos de tratamiento avanzados, que optimice recursos y reduzca costos. En tanto, el ingeniero Francisco Javier Valdés, responsable del desarrollo tecnológico, detalló que el sistema integra reactores anaerobios y aerobios que permiten recuperar agua tratada libre de contaminantes y con nutrientes, apta para riego agrícola, bajo un modelo de economía circular. A su vez, el presidente municipal de Tepeaca, Alfredo Velázquez Romero, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado para reactivar la infraestructura que permaneció en desuso durante años.

Habitantes de la región como Salvador Salazar Viveros, de Tepeaca; Marco Antonio Rojas Rosas, de la comunidad de Candelaria Purificación; y María de los Ángeles Parra Sánchez coincidieron en que la obra representa un beneficio directo para sus comunidades, al permitir contar con agua tratada para el riego agrícola, mejorar la calidad de los cultivos y prevenir riesgos a la salud, además de contribuir al cuidado del medio ambiente y al desarrollo económico local.