Dollar General abrirá 10 tiendas en México en 2026

Dollar General, una cadena minorista de descuento de origen estadounidense, tiene como objetivo abrir 10 tiendas en México durante este año, reflejando un crecimiento moderado respecto a 2025, cuando abrió ocho sucursales en el país.

El CEO de la empresa, Todd Vasos, comentó que están enfocados en aprovechar las oportunidades de crecimiento en México, mientras siguen "probando, aprendiendo y refinando" su estrategia de expansión.

“Si bien, nuestra propuesta comercial principal de valor y conveniencia continúa resonando con los clientes en México, estamos aprovechando nuestros aprendizajes y conocimientos de clientes, bienes raíces y comercialización para ampliar aún más nuestro alcance y capturar más de estas emocionantes oportunidades de crecimiento”, comentó el directivo.

Lo anterior ocurre después de que el plan de aperturas para 2025 quedó aproximadamente 47% por debajo de lo previsto, ya que inicialmente la administración de la empresa anunció que esperaba abrir 15 tiendas en México en ese año.

Al cierre de 2025, la minorista de descuento registraba un total de 16 tiendas Mi Súper Dollar General en el mercado mexicano, ubicadas en los estados fronterizos de Coahuila y Nuevo León.

Previamente, el CEO de la empresa explicó que el crecimiento en el país sería “cauteloso”, luego de que sus primeras tiendas abrieron en el año 2023 y año con año se han expandido.

“Creemos que existe potencial de crecimiento adicional en México en los próximos años”, expuso en su reporte anual presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

En sus tiendas, que son de formato pequeño, Dollar General ofrece productos de abarrotes, carnes, frutas y verduras, lácteos y salchichonería, así como artículos de limpieza del hogar, higiene personal, belleza y farmacia. Su portafolio también incluye mercancía de temporada y ropa, tanto de marcas nacionales como propias.

Su modelo de negocio se basa en ofrecer precios bajos, un segmento en expansión en México y competitivo, con cadenas como Tiendas 3B, Bodega Aurrerá Express, Walmart de México Express, Tiendas Neto y Tiendas Bara (FEMSA), entre otros.